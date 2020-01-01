父亲不可靠 克雷斯波：梅西若想离队应雇佣专业经纪人

这位阿根廷传奇认为如果梅西想要离开诺坎普，那么他应该雇佣一位专业的经纪人。

阿根廷传奇球星克雷斯波表示，如果梅西真的想离开巴塞罗那，那么他就应该去聘请一名专业经纪人，而不是继续依靠他的父亲。

当梅西告诉加泰罗尼亚豪门他想要离开诺坎普球场时，整个世界足坛都为之震动。

这位六次获得金球奖的超级巨星认为自己可以激活合同中的跳出条款，不过巴萨显然并不同意这一说法，他们坚持认为任何想要签下这位前锋的俱乐部都必须支付其7亿欧元的解约金。

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最终，巴萨获得了胜利，而梅西则独家告知够力足球，他将继续留在这家西甲豪门，因为他并不想与俱乐部闹上法庭，兵戎相见。

不过克雷斯波觉得，如果梅西能够雇佣更有经验、更专业的人做自己的后盾，他的未来可能就不一定在诺坎普那里了。

这位前切尔西、AC米兰和帕尔马前锋告诉TyC体育:“我认为梅西祖宗一个专业的经纪人来处理他离开巴萨的问题，而不是让他父亲担任这一角色。梅西的父亲一直在以父亲的身份发声，而经纪人的做法也是不同的，他们不会管家庭感情的。”

“我不想贬低他的父亲，但是和其他人相比，他在这些方面没有相关背景和知识。”

“我们谈论的是管理层、合同和工资。你需要一个能在那种环境下应付自如的人。”

梅西目前已经确认自己将在巴萨至少再呆一年，而在明夏，他的合同就将正式到期，如果双方无法达成一份续约合同。

这位阿根廷人在接受够力足球的独家专访时表示，自己对球队近几个赛季的表现感到不满，尤其是他们在欧冠联赛中被拜仁慕尼黑淘汰所羞辱，后者后者在里斯本四分之一决赛中以8-2击溃了他们。

巴萨上赛季在西甲同样表现不佳，他们在西甲冠军争夺战中输给了皇马，这一切都发生在球队占据领先的情况下。

他们将在本周的友谊赛中迎战吉纳斯奇和赫罗纳，而他们的新赛季联赛首战将在9月27日开始，届时他们将迎战比利亚雷亚尔。

而梅西将能够这场比赛中出场，并有望拿到自己的第445粒联赛进球。