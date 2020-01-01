爱要直接说出来 哈兰德透露为何选择多特蒙德

这位前锋透露了为什么他选择加盟德国球队，尽管索尔斯克亚和红魔对他很感兴趣。

埃尔林·哈兰德说多特蒙德的计划让他选择了去到德甲而不是英超豪门曼联。

尽管曼联对挪威前锋哈兰德很感兴趣，但他还是和多特蒙德签订了一份四年半的合同。

曼联、莱比锡和尤文图斯都是哈兰德的崇拜者，哈兰德本赛季为萨尔茨堡出场22次攻入28球。

哈兰德透露了他选择加盟多特蒙德的原因，这位19岁的球星说：“他们直接说，‘我们需要你在锋线，我们喜欢你的踢球风格，我们希望你留在这里。’”

“我喜欢他们当时对我说话的方式，这促使我（签约）。我只是觉得我和多特蒙德是一个很好的搭配。”

哈兰德在17轮比赛后加盟德甲第四的多特蒙德，球队目前落后领头羊莱比锡7分。

由于冬歇期的缘故，卢西恩·法夫尔的多特蒙德要到1月18日才能开始下半程的比赛。

“为了更好地了解人们，为了更好地与球队一起训练，我们将会看到我是否足够优秀，我将会参加比赛，我们将会看到，一步一步地。”哈兰德谈到他对多特蒙德的目标时说。

“当然，我想踢球，我知道我能为球队做些什么。这是我现在的主要目标，有小目标并实现它们，我知道这很好。”

哈兰德的经纪人米诺·拉伊奥拉透露，他的客户与曼联的谈判最多，但这名前锋认为转会到梦剧场不是一个正确的决定。

“他们对他说的话最多。每个人都有机会和他面对面交谈。我们让这种事情发生，特别是当他认识奥莱（索尔斯克亚）的时候。”

“显然，他觉得在这个时候，这不是他职业生涯中正确的一步。这不是针对曼联或奥莱。”

“他选择了多特蒙德，而不是其他俱乐部，我很高兴他去了他想去的俱乐部，这对他来说是最好的。”

“如果他想去曼联，我将不得不带他去曼联，但他没有。”