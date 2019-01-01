爱红军爱渣叔 皇马妄想马内主动离开利物浦

利物浦球星萨迪奥·马内透露，他不仅希望成为利物浦的传奇，而且希望成为英超的伟大球员。

利物浦边锋萨迪奥·马内本赛季打进18粒英超进球，有望竞争英超金靴奖。他与皇马的转会有着密切的联系。

据了解，马内出色的状态已经引起了皇马主帅齐达内的注意。上周，El Confidencial报道称，皇马要求马内告诉利物浦他想离开。

去年11月，马内与俱乐部签订了一份新的五年合同。马内告诉利物浦官方杂志：“当然，我不仅想成为利物浦的传奇，也想成为英超的传奇，这是我的目标之一。我会尽一切可能去实现一切可能。参加100场比赛对我来说意义重大。为利物浦这样的俱乐部踢这么多比赛是不可思议的。就像我一直说的，我很高兴为俱乐部效力，每一天我都很享受在这里的每一天，尽我所能为俱乐部赢得一些东西。”

这位27岁的塞内加尔球星也表达了他对尤尔根·克洛普的赞赏。

马内补充说:“说实话，他是一个优秀的人，你可以看到，他是一个可爱的人。

“他爱他所有的球员，和他的球员也很亲密。他也要求很多，但他从来不给我们施加压力，除了要求我们拿出最好的（状态）。他只要求你做你所做的最好的事情，并且享受它。我认为这很重要，因为在他的领导下，每个人都取得了很大的进步。对我们来说，与他合作多年是非常重要的。”