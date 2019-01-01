爱慕已久 阿尔特塔：我在曼城时就想买扎卡

枪手的新主帅是这名瑞士中场的超级粉丝，现在他可能会继续留在酋长球场。

米克尔·阿尔特塔已经公开表达了他对阿森纳中场格拉尼特·扎卡的仰慕之情，并透露当他刚开始担任瓜迪奥拉的助手时，就对把他带到曼城很感兴趣。

扎卡在枪手的未来看起来很暗淡，因为他在赛季早期对球迷的辱骂做出了愤怒的反应，前教练乌奈·埃梅里甚至承认他可能在一月份离开。

但是离转会窗口重新打开还有不到一周的时间，阿尔特塔给了瑞士国脚希望，他可能会在俱乐部有一个未来。

新上任的阿森纳主帅承认他一直是扎卡的忠实粉丝，并希望球迷们再次对他产生好感。

“作为一名球员，当我从阿森纳到曼城开始做教练时，我们都在寻找那个位置，他是我名单上的球员之一。这就是我有多喜欢他。”阿尔特塔说。

“我很高兴阿森纳签下了他，因为我认为他会成为一名出色的球员。他做了一些非常好的事情，现在他陷入了一个非常困难的处境，我认为，他一直在成长，成长，成长，直到有一天它爆炸了。”

“但我也很惊讶这段关系是如何开始恢复的，我想球迷们对他也非常非常积极。很明显，要把他的状态完全改变成一个出色的状态是很困难的。但我认为我们与他的合作方向是正确的。”

德甲俱乐部柏林赫塔曾在一月份与扎卡的转会传闻联系在一起，但阿尔特塔已经向这名中场球员表明了他对他的重视。

“我告诉他我有多喜欢他，我对他有什么期待，他对球队有多重要。”他说：“我是来帮助他的，我想让他觉得我们就在他身后。不只是我，还有整个俱乐部。”

“如果我们能以正确的方式得到球迷的支持，我认为这将对球队有帮助，这才是最重要的。”