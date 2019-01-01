爱德森回顾曼城利物浦巅峰对决：生死之战

曼城门将爱德森表示，与红军比赛时，蓝月亮贡献了本赛季的最佳表现。

在上一轮的英超联赛中，曼城主场迎战利物浦，最终2-1获胜。本场比赛过后，曼城在还剩17轮比赛的情况下将与领头羊利物浦的分差缩小到了4分，打开了英超冠军争夺战的局面，同时，第三名热刺与曼城也只有2分之差。

门将爱德森坦言，本场比赛中，全队上下都背负了巨大的压力，不过现在，他期待着队伍能够保持这种状态知道5月赛季结束。

“对我们来说，这场比赛关乎生死，”爱德森告诉《天空体育》。“我们清楚自己面临的处境，平局或者输球都不行。我们只能胜利，而且我们表现得非常出色。到目前为止，这是我们在英超赛场上踢得最漂亮的一场比赛，希望我们能保持住这个势头，直到赛季结束。”

在经历了12月的低谷后，曼城在过去的四场各类赛事中全部取胜，正在逐渐找回最佳状态。下周一，他们将主场迎战狼队。爱德森上半赛季表现神勇，不过偶尔也会浪得飞起，在危险的位置毫无顾忌地炫技。对阵南安普顿时，他的冒险扑救被吐槽了很久。他也向记者透露了，当天队友对他的解围提心吊胆，不过他还是会按照自己的方式处理各类情况。

“那是比赛的一部分，”爱德森表示。“他们的前锋压得很靠前，整个过程都非常快，当时我只有一种解决办法，所以我就做了。当我回到更衣室时，队友们都在说我‘我们才1-0领先，你就敢这么干？’”

“我和他们说，能够成功做到，你要有种，保持冷静，并且还需要那么一点点运气。”