爱德华多·卡马维尼亚：惊艳法甲的16岁中场发动机

在对阵巴黎圣日耳曼的比赛中，这名少年的表现在社交媒体上引起了风暴，现在他被认为有成为最优秀球员的潜质。

当一段16岁球员的视频在网上疯传时，他们往往是这个年龄段的领军人物，展现出惊人的球技，或者在一个又一个他们已经明显超越的水平上打进一个又一个精彩的进球。他们通常不会关注一名勤奋、充满活力的中场球员在对阵世界上最富有的俱乐部之一的比赛中发挥主导作用。

但是爱德华多·卡马维尼亚并不是一个普通的16岁球员。

他在8月中旬对巴黎圣日耳曼的比赛中代表雷恩2-1战胜法国冠军球队，他的表现让全世界的球迷都在讨论他成为巨星的潜力。毫无疑问，巴黎圣日耳曼已经与一笔巨额转会联系在一起，而阿森纳也被认为是一个潜在的目标。

虽然卡马维尼亚的名字对法国以外的球迷来说可能是一个新名字，但考虑到他的年龄，他已经成为一线队的常客了。今年1月，他第一次进入雷恩的替补席，最终在4月对阵昂热的比赛中为朱利安·斯蒂芬的球队首次亮相。不到一个月后，他在对阵摩纳哥的比赛中首发出场。

他的表现如此出色，以至于他的合同在新赛季开始前被延长到2022年，但即便如此，看到他首发出场与巴黎圣日耳曼争夺法国超级杯冠军，还是让人有些意外。两周后，他意识到公众对同样的反对意见也有所察觉。

卡马维尼亚出生在安哥拉，在他一岁的时候，他和家人搬到了法国。尽管他从小就练习柔道，但到他六岁时，他的大部分注意力都集中在足球和为布列塔尼当地的AGL Fougeres俱乐部踢球上。

“我知道他的素质，但我不认为他会走得那么快，他会有这样独特的轨迹。”他当时的教练尼古拉斯·马丁奈斯在接受够力足球独家采访时表示。马丁奈斯带着卡马维尼亚来到了他的新俱乐部，位于雷恩附近的CF2L Foot，正是在那里，他引起了法甲球队的注意。

雷恩在培养有天赋的年轻球员方面有着悠久的历史。在2000年欧洲杯决赛中攻入一球并随阿森纳夺得英超冠军的维尔托德正是成名于此，而最近他们又因培养了阿卜杜拉耶·杜库雷和最著名的奥斯曼·登贝莱而备受赞誉。

虽然在天赋方面与登贝莱有着明显区别，但考虑到他们在场上所扮演的角色的不同，这是雷恩学院的又一个优秀产品。当分析卡马维尼亚的比赛时，大多数人都考虑到这个问题。

自从2013年离开雷恩后，扬·姆维拉并没有完全兑现他的天赋，但是22次法国国家队的出场证明了他在雷恩公园第一次进入一线队时，很多人认为他拥有很高的上限。

“扬比爱德华多踢得更纯粹。”雷恩学院前院长兰德里·肖文对够力足球说：“但是爱德华多可以做更多的工作。他每个赛季都能进6到8个球，这离他实现目标已经不远了。

“但能让他进步的最主要的是他的个性。当你在街上遇见他时，他很谨言慎行。他在球场上的表现是自然的，这将是他最大的力量。他是一个值得尊敬的人，永远，他尊重训练中心的管家和一线队的教练。他很有头脑，不会改变的。”

所有与卡马维尼亚共事过的人在描述他最大的优点时，都引用了他的个性和冷静的头脑。这是一种建立在悲剧和家庭赋予他的责任之上的气质。2013年，卡马维尼亚一家的房子在施工过程中被烧毁。

“爱德华多知道他来自哪里，他和他的家人经历了什么挑战。”马丁奈斯回忆道：“他们一夜之间失去了一切。爱德华多和他的家人都泪流满面，他们只住在一个房间里，我记得他的父亲去见他的儿子，对他说:‘爱德华多，在这些悲惨的时刻，是你来抚养这个家庭的。’”

他在赛季初期几周的场上表现表明，他开始了一段让他所爱的人无比自豪的旅程。没有一名出生于2002年或更晚的球员能像他那样为一家欧洲顶级联赛效力的俱乐部出场11次。在他本赛季的前两场比赛中，他仅仅两次传球失误。在2019- 2020赛季，他总共120次寻找队友的尝试中，只有7次没有成功。

作为充满活力和强硬的拦截者，他甚至在前场三分之一区域提供了一点创造力，他在右路的传中创造了罗曼·德尔·卡斯蒂略对巴黎圣日耳曼的制胜球。可以理解的是，兴奋的法国球迷一直在问，他多久才能代表高卢雄鸡登上国际舞台。然而，在他等待获得法国公民身份的过程中，这将不得不被推迟。如果他继续创造头条新闻，这一进程可能会有所加快。

现在，他可以集中精力在俱乐部层面积累经验，并在完成学业后通过学士学位考试。然而，一旦这一目标实现，这位法国足球新星的前途将是无限的。