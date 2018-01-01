爱之深责之切！贝利：内马尔要多进球少假摔

巴西传奇球星贝利表示自己很希望内马尔能够专注于赛场上的表现，多一点进球，少一点假摔。

巴西传奇球星贝利批评了内马尔场内外的行为，他表示这位巴黎圣日耳曼球员应该多进球少假摔。

一直以来，内马尔都被誉为新贝利，两人一同出自桑托斯，并且同样取得了巨大的成功。贝利职业生涯期间带领桑托斯赢得了6座联赛冠军和2座南美解放者杯冠军，而整整48年后，桑托斯在内马尔的带领下终于再次赢得解放者杯冠军。

贝利一直认为内马尔有能力成为世界最佳，但他认为自己的晚辈必须专注于赛场上的表现，贝利说道：“我一直都说内马尔会成为一名伟大球员。”

“但最近几年发生了什么？他开始想要以另一种方式出现，不是通过进球，而是通过做手势、假摔和扰乱裁判的工作，这就是为什么他的形象开始变得消极。”

“我们已经谈过好几次了，尽管有这些问题的存在，他依然是世界最佳球员之一。父亲不会批评孩子，只会教育孩子，当我说内马尔是我们的孩子时，是因为他就是桑托斯的孩子。”

“人们认为我对他的批评太多了，但我这么做是为了他好，我希望他和巴西都顺顺利利，我会尽一切努力去帮助他。”

贝利还谈到了内马尔的俱乐部队友姆巴佩，他说道：“我已经表扬过姆巴佩了，我说他是一名伟大的球员，他19岁就赢得了世界杯冠军，而我当年是17岁。”

“我说他可以追平我的成绩，我认为他可以成为新贝利，很多人都觉得我这么说是笑话，但这不是笑话！”

“巴黎圣日耳曼是一支伟大的球队，我希望他们能够杀入欧冠决赛，至于能不能夺冠，那就只有上帝才知道了。”