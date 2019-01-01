兰帕德再赞芒特：他已超出我的预期

这位前途无量的中场球员本赛季登上了英超的舞台，并在聚光灯下大放异彩。

切尔西主帅兰帕德承认，本赛季梅森-芒特的表现让他惊喜不已。斯坦福桥的主帅在2018-19赛季在德比郡就知道20岁球员的能力如何。

芒特在对阵布莱顿的比赛中博得点球，帮助切尔西打破僵局。

兰帕德很高兴这位本土球员超过了自己的期望，他告诉BBC体育：“梅森有全面的比赛和实力。他的锐利度是我们在前场的催化剂。他在德比郡对我来说太棒了。我没有想到他会达到这个水平，但他每天都在进步。”

在对阵布莱顿的比赛中，托莫里和亚伯拉罕也首发出场，而里斯·詹姆斯，卡勒姆·哈德森-奥多伊和马克·古埃伊则出现在替补席。

他补充道：“这对俱乐部来说是美好的，也是一件很长远的事情。这项工作是在学院里完成的。这个心态很好。他们想为这个俱乐部效力。目前，他们正在努力争取，并为其他人设定了一个水平。我对小伙子们充满信心。他们的存在是有价值的。无论他们采取何种策略，希望这种局面能够长期持续下去。”

周六对布莱顿的胜利是兰帕德作为切尔西主教练在英超联赛中的第一次主场胜利。

他看到自己的球队在竞争相当激烈的前四名的比赛中与许多对手并驾齐驱，感到如释重负。

蓝军主帅补充道：“我们需要胜利。我们没有踢出90分钟的持续表现，我们已经控制得够多了。唯一令人失望的是我们没有更多的进球。零封也不错。这对每个人的信心都有好处。

“上半场我们有很多射门机会。但射门不佳，运气有点不好。你开始怀疑，但你必须保持信心，进球会来的，它确实来了。”