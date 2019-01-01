爆冷圣地足总杯 狐狸城惨遭英乙球队淘汰

北京时间1月7日凌晨结束的英足总第三轮中，英超莱斯特城队客场1比2不敌英乙球队纽波特郡惨遭淘汰，爆出足总杯的大冷门。

英格兰足总杯深受球迷的喜爱，因为这里在每个赛季都能涌现出低级别联赛球队担当巨人杀手的角色。他们有机会与英超强手对决，甚至有可能将对手淘汰出局。

北京时间1月7日凌晨，英格兰足总杯第三轮的一场比赛在英乙球队纽波特郡和英超球队莱斯特城之间进行，而后者在2016年曾经获得过英超冠军。

比赛开始仅10分钟，主场作战的纽波特郡便由吉米里马特进球取得领先，直到比赛最后时刻，莱斯特城的盖扎尔才进球帮助客队扳平比分，然而仅仅3分钟后，纽波特郡获得点球，由阿蒙点射得手再次将比分超出，最终狐狸城在足总杯第三轮中就惨遭淘汰。

主帅皮埃尔一定非常想念前锋瓦尔迪。他们目前在英超积分榜上排名第七位，如果有机会冲击杯赛冠军，那将十分美妙，但这个赛季已经没有机会了。

皮埃尔决定轮休瓦尔迪的决定值得商榷，莱斯特城在上半时的比赛中频频出错，进攻毫无章法。当纽波特郡取得完美开局后，莱斯特城的发挥更加糟糕。

当盖扎尔打入扳平比分的进球时，每个人都认为莱斯特城的机会来了。然而足总杯就是充满神奇的地方，仅仅3分钟后，奥尔布莱顿手球送给了 纽波特郡一粒点球，阿蒙一蹴而就，这支英乙球队笑到了最后。