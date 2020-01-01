熊和鱼掌难以兼得 巴萨或被迫在内马尔和劳塔罗中二选一

红蓝军团希望用两名球星来更新他们的前锋阵容，但是他们得先卖掉一些球员来筹集转会费。

周二早上，《米兰体育报》称国际米兰已经准备好向巴塞罗那喊话，他们所用的标题是：“你想要劳塔罗吗？那拿格里兹曼来换吧。”

《米兰体育报》称这是一个“疯狂的想法”，至今还没有人提出过这样的建议——但在外人看来，这似乎并不是很牵强。

按照目前的情况，如果巴萨激活阿根廷人当前1.11亿欧元的买断条款(将于7月15日到期)，国际米兰将不得不失去自己充满活力的22岁前锋劳塔罗·马丁内斯。

其他球队

不过，如果将格里兹曼纳入到这笔交易中，国米就可以将损失降到最低，他们将立即得到一名优秀的替代者，一名世界杯冠军球员。

在转会到诺坎普之前，格里兹曼就已经被人们指出并不是组成巴萨新三叉戟的正确人选。因为这位法国国脚在国家队和马竞并不经常担任传统意义上的9号位，但这也意味着，他可能会和卢卡库在梅阿查产生不错的化学作用。

当然，巴萨去年夏天才花了1.2亿欧元签下格里兹曼，但他们真的需要他吗？

巴萨需要的——现在仍然需要的——是他们33岁的首选中锋路易斯·苏亚雷斯的继任者。虽然皇家社会的亚历山大·伊萨克被认为是一个有吸引力的“B计划”，但劳塔罗看起来比世界足坛的任何其他前锋都更有能力来填补苏亚雷斯的空缺，而巴萨愿意向这名22岁的球员提供一年价值1000万欧元的合同。

所以，格里兹曼的交易可以解决大部分的问题，也许吧，但对现在的巴塞罗那来说，没有什么比这更直接的了，这可能是他们最好的交易形式。

甚至在董事会出现混乱之前，巴萨的财政就已经出现了让人担忧的地方。

在2020-21财年，巴萨为球员转会预留了6000万欧元资金。但现在，3100万欧元已经花在了弗朗西斯科•特林康身上，他将于7月从布拉加抵达诺坎普。

然而，更大、更紧迫的问题是，巴萨需要筹集5400万欧元的球员销售收入，才能满足2019- 2020赛季的预算要求。

他们肯定会希望赫塔菲、皇家贝蒂斯、沙尔克04和尼斯都能激活他们的购买选项，分别在赛季结束时永久签下马克·库库亚雷拉、托迪博、卡莱斯·佩雷斯和穆萨·瓦格。

如果这些租借协议能变成永久转会，将会给巴萨增加5200万欧元的收入，但是考虑到为新援筹集资金的需要，巴萨也会听取其他俱乐部对前首发中后卫塞缪尔·乌姆蒂蒂的报价。除此之外，1月份签下的马丁·布雷斯韦特，拉玛西亚自家青训出产的卡莱斯·阿莱纳甚至是尼尔森·塞梅多，也都有可能被送走。

然而，为库蒂尼奥找到下家才是巴萨的首要任务。

目前，这名巴西人被租借到拜仁慕尼黑，但巴伐利亚巨人对激活1.2亿欧元买断调侃并不感兴趣。

巴萨对留下库蒂尼奥也没什么兴趣，在目前阶段，他们愿意以8000万欧元的价格将其放走，尽管当初他们从利物浦签下巴西中场的时候花费了1.6亿欧元。

尽管如此，库蒂尼奥的转会依旧很困难，这位在2018年1月离开的前利物浦球员，目前已经成为了转会市场上的“弃儿”。

巴萨的要价可能无法实现，因此，他们可能会选择再送走奥斯曼·登贝莱。这位年轻人虽然才华横溢，但表现却时好时坏，经常伤病缠身，他在2017年8月以1.05亿欧元的价格从多特蒙德加盟而来。

在目前的转会市场上，巴萨如果能拿到三分之一的转会费，那就太幸运了，这是加泰罗尼亚豪门关心的另一个问题。

新型冠状病毒疫情严重打击了足球产业，从根本上动摇了其脆弱的财政基础。目前还不知道目前世界范围内的不确定性会对转会市场产生什么影响。

然而，即便是富有的俱乐部也不太可能愿意为表现不佳或容易受伤的球员投入巨额资金。

这对巴萨来说无疑是一个值得关注的问题，因为其他球队的转会计划将决定自己夏季转会的成功与否。

拉基蒂奇和比达尔等收入颇丰的老将也在被出售的行列，加泰罗尼亚豪门还需要出售几名球员，因为他们不仅要平衡2019- 2020年的财务状况，还要为下个赛季球员转会创造额外的收入。

巴托梅乌现在有更大的担忧，但是这位饱受批评的巴塞罗那主席仍然希望把内马尔带回诺坎普。尽管如此，俱乐部的体育部门还是优先考虑签下劳塔罗，认为他是苏亚雷斯的理想替代者。

巴萨是巴萨，原本看起来他们会同时买下这两位球星。但现在看来这是不可能的，除非格里兹曼被出售，这就是情况变得更加复杂和荒谬的地方。

如果巴萨想以1.11亿欧元的“低价”签下劳塔罗，他们必须在7月16日球员的买断条款失效之前签下他。因此，鉴于格里兹曼的财务状况，将其纳入这笔交易是合理的。

然而，巴萨不想让格里兹曼在不确定内马尔是否会回来的情况下离开。在诺坎普，甚至有人认为内马尔的肥皂剧将一直上演到转会截止日的最后一刻。

尽管如此，巴萨的转会目标仍然是劳塔罗和内马尔，尽管他们的2020-21年的转会预算目前只剩下2900万欧元。

有些东西必须要放弃，总得有人离开，也许库蒂尼奥、登贝莱和格里兹曼都位列其中。

因为巴塞罗那目前还没有足够的财力签下劳塔罗或内马尔中的任何一人。因此，试图同时达成这两份协议，看起来确实是一个疯狂的想法。