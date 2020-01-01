煮熟的鸭子飞去切尔西？解析利物浦为何错失维尔纳

在经历了克洛普和红军几个月的追逐后，这位莱比锡球星似乎要去斯坦福桥了。

利物浦看起来将会错过这位觊觎已久的德国国脚。

所有人都认同维尔纳的加盟能够让克洛普的利物浦变得更加强大，比那支斩获欧冠冠军、世俱杯冠军并即将拿到英超冠军的红军还要强大，不过从现在的情况来看，德国教头的愿望可能要落空了。

这是因为他们的竞争对手强势介入了这笔交易。

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利物浦的损失就是切尔西的收购，根据够力足球的了解，蓝军已经向维尔纳提供了一份900万英镑的5年合同，并愿意支付球员与RB莱比锡现有合同中的5400万英镑解约金。

这对弗兰克·兰帕德来说是一个大动作，此前他已经得到了令人兴奋的阿贾克斯边锋哈基姆·齐耶赫，摩洛哥国脚将在今夏正式转投斯坦福桥。除此之外，切尔西近几个月以来一直在运作莱斯特城左后卫本·奇尔维尔的交易，这位英格兰国脚也曾与利物浦联系在一起。

与此同时，利物浦还有很多事情需要考虑。英超领头羊本赛季可能会实现可观的利润——4200万英镑，并创记录的将营业额提升到5.33亿英镑，不过他们依旧无法完全从新型冠状病毒疫情中幸免。

消息人士告诉够力足球，利物浦对维尔纳的兴趣是真实的，但随着新型冠状病毒疫情的全部影响开始显现，红军的这一兴趣已经在上个月开始显著冷却。

克洛普在4月份通过视频与球员进行了“面对面”交谈，利物浦的球探部门相信这位前斯图加特球员是一笔理想的签约，他本赛季在莱比锡的所有比赛中打进了31粒进球。

当时利物浦方面认为维尔纳速度极快，年轻、渴望进步且能够踢多个位置，对红军的433战术体系中是个极佳的补充，可以说是奥里吉的完美替代者乃至升级版。这也就意味着，如果有合适的报价，比利时国脚将在这个夏天被红军卖掉。

在新型冠状病毒疫情疫情爆发之前，维尔纳合同中的5400万英镑解约金的价格实际上非常具备吸引力，尤其是与其他德甲球星，比如桑乔和凯·哈弗茨相比，尤其是这位德国国脚除了实力以外，还具具备极高的潜力及天赋。

利物浦确实对蒂莫·维尔纳感兴趣，而德国国脚本身也对转会莫西塞德郡豪门很感兴趣，他甚至在接受采访时再清楚不过的表达了自己的这一意愿。

然而，红军现在的立场是，他们不能在面对如此多的不确定性的情况下为一笔建议投入如此多的现金。

他们的这一观点可能会招致大量批评，其中甚至会包括他们的球迷和一些名宿。不过这一几场实际上与他们的母公司芬威体育集团经营俱乐部的方式是一致的，自负盈亏，将一切当做一项业务，而不是玩具。

目前英超各大俱乐部都面临着财政方面的巨大损失，就在传出切尔西即将购入维尔纳消息的同一天，有消息称热刺从英格兰银行获得了1.75亿英镑贷款，因为这家伦敦劲旅担心新型冠状病毒疫情会让他们的损失高达2亿英镑。

除此之外，英超各大豪门可能还需要向转播商返还一大笔资金。根据够力足球此前的报道，即使英超能够在6月17日到7月26日之间踢完本赛季剩余的比赛，他们仍需要向转播商们退还3.3亿英镑费用，如果不能按时重启和完成，他们每周还需要向转播商退还3500万英镑。

从长期来看，空场比赛还将让俱乐部们付出更大的代价。利物浦已经做好了比赛日和赞助商方面收入下降的准备，并且已经推迟了对安菲尔德球场6000万英镑的升级计划。今年4月，俱乐部首席执行官彼得·摩尔警告称，球队未来可能出现“前所未有的运营亏损”。

“我们的收入来源已经被切断，但我们的支出仍然存在。”摩尔补充道。在新型冠状病毒危机的早期阶段，他是自愿接受减薪25%的利物浦员工之一。与此同时，在受到强烈批评后，利物浦改变了解雇非球员员工的决定。

利物浦目前的工资总额为3.1亿英镑，是世界足坛在这方面支出最高的俱乐部之一。也许他们并没有在近期进行了太多大手笔引援，但他们依旧在去年夏天签下了哈维·埃利奥特、塞普·范登伯格和艾德里安等人，除此之外，他们还在更之前签下了萨拉赫、马内、菲尔米诺、法比尼奥和范戴克等人，还与亨德森、罗伯逊以及阿诺德签下了一份长期合同。就经纪人费用而言，他们是英超中花钱最多的球队。

所有这些都有助于解释(即使不能完全证明)利物浦对引进维尔纳立场的改变，这些问题让他们得出了无力匹配切尔西出价的结论。

利物浦将在今夏通过出售不再需要的球员来筹集大量资金，比如洛夫伦、沙奇里、卡里乌斯、哈里·威尔逊以及格鲁伊奇等人。不过目前他们的计划能否成行还有待观察，尤其是夏季转会市场何时开启仍无法确定。诸多专家都预测所有俱乐部都将在今夏大幅削减支出，一位知名经纪人就曾在近日对够力足球表达了类似的观点。

另外一点让红军球迷极度沮丧的是，已经下定决心引进维尔纳的切尔西也因新型冠状病毒疫情而损失了超过1亿英镑，但由于老板阿布拉西莫维奇的支持，蓝军今夏可能会成为转会市场上的最大赢家，愿意冒其他俱乐部不愿冒的险。这可能会让兰帕德的球队在下赛季英超联赛积分榜上的位置进一步攀升，甚至加入到冠军争夺战中。

我们需要指出的是，实际上利物浦并不是新型冠状病毒疫情的最大受害者，还有许多其他俱乐部面临的情况要比他们糟糕得多。