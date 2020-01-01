焦虑 马丁内斯担心皇马球星阿扎尔无缘欧洲杯

在西甲对阵莱万特的比赛中，这名边锋一瘸一拐地离开了球场。

据罗伯托·马丁内斯透露，皇马超级球星阿扎尔少要三个月才能从脚踝伤势中恢复。

2月16日的伯纳乌，皇马2-2战平塞尔塔的标前，齐达内欢迎阿扎尔回到首发阵容。

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这名比利时人自去年11月因脚踝受伤后就再也没有参加过比赛，但他在对阵塞尔塔的比赛中表现活跃，在下半场赢得了一个点球，使得塞尔吉奥·拉莫斯取得了本赛季的第五个进球。

阿扎尔在周六客场前往莱万特前重新取得了他的首发位置，但在马德里0-1不敌对手的比赛中，他在下半场扭伤了脚踝，被迫提前下场。

马德里后来在一份官方声明中证实，29岁的他“右腓骨远端骨折”，齐达内在赛后接受采访时承认伤势“看起来很糟糕”。

目前还没有确定阿扎尔将缺席多长时间，但他肯定会错过马德里与曼城的欧冠16强的比赛，以及未来7天与巴塞罗那的德比战。

比利时主帅马丁内斯已经与皇马就这名边锋的健康状况进行了了解，预计他最早也要到5月份才能复出，这使得他能否参加今年夏天的欧洲杯也成为了未知数。

马丁内斯对记者说：“我们非常难过，因为这次受伤将使他至少缺席三个月的比赛。”

“像阿扎尔这样的球员应该永远在场上。我们和皇马的医务人员进行了良好的沟通，我们很担心他。”

“这太遗憾了，因为这发生在像与曼城这样的重要比赛之前。”

自从去年夏天以8900万英镑(1.15亿美元)的价格从切尔西加盟伯纳乌以来，阿扎尔在前9个月经历了巨大的困难。

健康问题在这位比利时国脚的困境中扮演了重要的角色，但他也没能重现他在斯坦福桥时的正常表现。

在马德里的15场比赛中，阿扎尔只进了一个球。在上周末输掉了自10月以来的第一场比赛后，马德里在西甲的排名再次落后于巴塞罗那。