焕然一新 帕帕：阿森纳已重新起步 乐趣又回来了

枪手在周三赢得了他们新主帅上任后的第一场比赛，使得这位希腊后卫对俱乐部的未来感到乐观。

阿森纳后卫索克拉蒂斯·帕帕塔索普洛斯在他的球队周三击败曼联后非常高兴，他说在新教练米克尔·阿尔特塔的带领下“乐趣又回来了”。

枪手在元旦那天表现稳定，在上半场佩佩和索克拉蒂斯的进球帮助下，他们在酋长球场2-0获胜。

在阿尔特塔的带领下，这是一个鼓舞人心的进步。阿尔特塔在上周末第一次在主场执教阿森纳，尽管球队的表现有所改善，但他的球队还是以1-2输给了切尔西。

随着阿尔特塔的球队在对阵蓝军和红魔的两场比赛中都有出色的表现，索克拉蒂斯对球队的未来表示乐观。

“我们已经重新开始了，我认为我们有很大的提升空间。”索克拉蒂斯告诉BT体育：“下半场我们踢得不像上半场，但我认为每一场比赛我们都在进步。乐趣又回来了！”

希腊人的后防搭档大卫·路易斯回应了这些想法，他说他相信枪手可以在未来做大事。

“我认为这很棒。我们上半场踢得很好，下半场表现得很成熟。我们必须诚实地承认，我们的身体还没有准备好，但是你必须拿出勇气，这支球队已经准备好改变很多事情。我们今天展示了这一点，我们将来也会做大事。”

“阿尔特塔是一个出色的教练，他是一个出色的球员。我认为他可以提高每个球员。而在生活中，当你是快乐的，结果可以是不同的。

“如果你带着快乐工作，并且相信你所做的事情是完全不同的。我们的赛季一开始就很糟糕，但情况可能会改变。”