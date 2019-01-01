热那亚后卫罗梅罗将前往尤文图斯体检 下赛季回租

在经历了令人印象深刻的处子赛季后，阿根廷人将与尤文图斯签订一份到2024年的合同，尽管本赛季他将以租借的形式回到老东家。

热那亚后卫克里斯蒂安·罗梅罗将在周二接受尤文图斯的体检，之后他将转会到意甲冠军球队。

体检结束后，罗梅罗将与尤文签订一份到2024年的合同，但随后他将在2019-20赛季租借至热那亚。

当尤文等待着与阿贾克斯的马泰斯·德里赫特的交易完成，以及1500万欧元(1300万英镑/ 1700万美元)收购前萨索洛后卫梅里赫·德米拉尔的交易完成时，尤文的防守深度已经填好了。

按照目前的情况，21岁的罗梅罗在这个赛季的阵容中没有一席之地。

因此，斑马军团认为阿根廷人在俱乐部的处子秀给人留下了深刻的印象之后，如果他能继续在热那亚踢球，对他的发展会更好。

据报道，罗梅罗去年7月以170万欧元的转会费从阿根廷俱乐部贝尔格拉诺转会到热那亚，上赛季他参加了27场意甲比赛，所有比赛都是首发出场，他攻入两球，帮助球队勉强保级。

这位阿根廷青年国脚的表现引起了尤文体育主管法比奥·帕拉蒂奇的兴趣。

帕拉蒂奇希望能够抢在意甲对手之前得到这名有前途的后卫，并很快与热那亚达成了协议。

但是租借回来是有可能的，而热那亚的新教练奥雷里奥·安德雷阿佐利已经在等待罗梅罗在奥地利的季前训练营的回归。

在上个赛季残酷的结束几乎让热那亚失去了顶级联赛的地位之后，他希望能让热那亚在意甲再多踢一个赛季。