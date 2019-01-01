热那亚任命莫塔为新主帅 战术狂人首执教鞭

这名意大利人之前曾表示过对以2-7-2阵型踢球的兴趣，并且看起来将在意甲度过一个繁忙的处子赛季。

热那亚已经任命前中场球员蒂亚戈·莫塔为新教练，这是他第一次担任成年队主帅。

上周意甲1-5惨败给帕尔马后，排名第19位的热那亚解雇了奥雷里奥·安德烈阿佐利，并任命莫塔为主帅。

莫塔回到了热那亚，这位前意大利国脚在这里度过了2008-09赛季，并帮助球队获得了欧罗巴联赛的资格。

这位37岁的教练自从2018年在巴黎圣日耳曼结束自己的职业生涯以来，一直子啊执教巴黎圣日耳曼19岁以下青年队。

莫塔在2012年转会巴黎圣日耳曼之前，曾在巴塞罗那和国际米兰效力，赢得过18项重大赛事锦标。

他将在周六对阵布雷西亚的比赛中首次率领热那亚出战。热那亚在过去的六场意甲比赛中输掉了五场，这使得他们在八轮比赛后深陷保级漩涡。

尽管他的执教生涯才刚刚开始，莫塔毫不掩饰他想要使用不同寻常的进攻战术。

在2018年的一次演讲中，这位意大利人透露了他的2-7-2阵型的想法，当他的球队拿球时，守门员成为中场的一部分。

“我的想法是进攻。一支控制着比赛、高位逼抢、充满大量有球和无球跑动的短小精悍的球队。”莫塔告诉米兰体育报。

“我不喜欢球场上的数字，因为它们欺骗了你。你可以在5-3-2中疯狂进攻，也可以在4-3-3里保守。这取决于球员的质量。不久前我有一场比赛，两名边后卫分别踢9号和10号。守门员是七名中场之一。对我来说，攻击手是第一个防守者，守门员是第一个进攻者。守门员用脚开球，攻击手是第一个施加压力来抢球的人。”

莫塔大胆的战术思想可能会在意甲搁浅，因为热那亚急需稳定。

目前在联赛中排名倒数第二的热那亚将在周六主场迎战布雷西亚，他们希望在那里结束三连败。