热苏斯：阿圭罗不再年轻 我在曼城的时代来了
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加布里埃尔·热苏斯相信他在曼城的“时代已经到来”，他将成为阿提哈德球场的领军人物，因为塞尔吉奥·阿圭罗已经“不再年轻”。
他告诉《太阳报》：“在我来的第一个赛季，我踢了很多比赛。我来这里踢球、踢球、踢球。”
“在那之后，有时是他，而不是我。我知道塞尔吉奥是一个传奇，他是俱乐部的最佳射手，顶级的人，顶级的家伙。我喜欢他作为一个球员和一个人。”
“我知道塞尔吉奥每场比赛都能进球，因为他的能力和经验——很明显，每次他上场我都希望他进球，所以我一直在等待。”
“我想踢每一场比赛，但现实不是这样的。我们有很多优秀的球员。当我在球场上的时候，我试着去享受它。”
“但是我知道塞尔吉奥不再像我一样年轻了，现在我认为我的时代已经到来了。这是我的时代。”
“我只想踢足球，提高自己。这就是我快乐的原因——这就是我所热爱的。如果我不踢足球，我不知道我会做什么。”
“当你不踢比赛的时候总是很困难，但我知道我不会每次都上场，我尊重教练的决定，也尊重我的朋友塞尔吉奥，因为他是俱乐部的传奇。”
“我绝对没有考虑成为世界上最好的球员，我只想踢球、进球，然后其他的一切都会到来。”
热苏斯还谈到了他和阿圭罗之间的良性竞争：“塞尔吉奥给了我很大的帮助，不仅仅是在我们的谈话中，还有他在训练中的表现。当我要上场的时候，他跟我说了很多关于比赛，关于开局，关于后卫和门将。我们的关系非常好。”
他们在上个赛季曾遇到类似的困境，但最终夺得了冠军，而在阿提哈德没有人认输。
热苏斯说：“上个赛季很艰难，这次更是如此。我们必须努力赢得每一场比赛，这并不取决于我们，但这是可能发生的。”
曼城将在周五回归，届时他们将客场挑战狼队。