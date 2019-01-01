热苏斯：阿圭罗不再年轻 我在曼城的时代来了

巴西国脚前锋在阿提哈德球场充分利用了他的南美队友因伤缺阵的机会。

加布里埃尔·热苏斯相信他在曼城的“时代已经到来”，他将成为阿提哈德球场的领军人物，因为塞尔吉奥·阿圭罗已经“不再年轻”。

他告诉《太阳报》：“在我来的第一个赛季，我踢了很多比赛。我来这里踢球、踢球、踢球。”

“在那之后，有时是他，而不是我。我知道塞尔吉奥是一个传奇，他是俱乐部的最佳射手，顶级的人，顶级的家伙。我喜欢他作为一个球员和一个人。”

“我知道塞尔吉奥每场比赛都能进球，因为他的能力和经验——很明显，每次他上场我都希望他进球，所以我一直在等待。”

“我想踢每一场比赛，但现实不是这样的。我们有很多优秀的球员。当我在球场上的时候，我试着去享受它。”

“但是我知道塞尔吉奥不再像我一样年轻了，现在我认为我的时代已经到来了。这是我的时代。”

“我只想踢足球，提高自己。这就是我快乐的原因——这就是我所热爱的。如果我不踢足球，我不知道我会做什么。”

“当你不踢比赛的时候总是很困难，但我知道我不会每次都上场，我尊重教练的决定，也尊重我的朋友塞尔吉奥，因为他是俱乐部的传奇。”

“我绝对没有考虑成为世界上最好的球员，我只想踢球、进球，然后其他的一切都会到来。”

热苏斯还谈到了他和阿圭罗之间的良性竞争：“塞尔吉奥给了我很大的帮助，不仅仅是在我们的谈话中，还有他在训练中的表现。当我要上场的时候，他跟我说了很多关于比赛，关于开局，关于后卫和门将。我们的关系非常好。”

他们在上个赛季曾遇到类似的困境，但最终夺得了冠军，而在阿提哈德没有人认输。

热苏斯说：“上个赛季很艰难，这次更是如此。我们必须努力赢得每一场比赛，这并不取决于我们，但这是可能发生的。”

曼城将在周五回归，届时他们将客场挑战狼队。