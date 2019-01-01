热苏斯结束美洲杯进球荒：这就是巴西队的魅力

这位曼城前锋在正确的时间点上为他的国家队找回了状态。

在美洲杯的一场半决赛中，巴西2-0击败阿根廷，加布里埃尔·热苏斯打破了自己的进球荒。

他在第19分钟近距离破门得分，并在下半场助攻罗伯特·菲尔米诺取得进球。

曼城前锋在主场球迷的见证下，在一个最大的舞台上结束了四场比赛的进球荒。

“我说不出话来。我认为每一场比赛都很重要，即使是那些我表现不好的比赛，因为我从中吸取了教训。”

“今晚我本来就决定要去进球，从一开始我就很有信心。”

“我错过了一个机会，然后我设法进球。菲尔米诺能很好地找到我，这给了我信心。”

巴西将在美洲杯决赛中对阵智利或秘鲁，决赛将在巴西首都里约热内卢的马拉卡纳举行。

热苏斯将不顾一切地在决赛中再次出现在记分表上，尽管他最近的表现不佳，但也已经证明他是巴西队中的一个可靠的射手。

在对阵阿根廷的比赛中，他攻入了在巴西国家队的第17粒进球；此前这位前帕尔梅拉斯前锋在2016年对阵厄瓜多尔的处子秀中攻入两粒进球。

尽管巴西在本届美洲杯的主场表现不佳，但热苏斯相信他的球队已经渡过了难关，并且已经做好了在决赛中表现出色的准备。

“我不仅为这个进球感到高兴，而且为球队的表现感到高兴。”他说。

“上周我就说过，他们很难攻破我们的防线。今晚，我们很努力，很拼搏。不幸的是，我们没能在对巴拉圭的比赛中取得进球，但我们今晚取得了进球。”

“每个人都应该为他们的比赛感到高兴，为他们的努力感到高兴。这是巴西！我们必须以同样的精神踢好每一场比赛，这样我们才能实现我们的目标。”

巴西上一次赢得美洲杯是在2007年，他们曾在2016年的小组赛中就被淘汰。