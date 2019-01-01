热苏斯等不及：都三年了 大场面还是不让我上

在错过了上赛季的重要比赛后，这位巴西前锋已经厌倦了在场边观看比赛。

现在已经是他在曼城的第四个赛季了，加布里埃尔·热苏斯承认，他越来越不耐烦了，他不得不等待为俱乐部效力的机会。

这名22岁的前锋本赛季在瓜迪奥拉的球队中只首发过两次，但他仍然有两个进球。

在2016年来到阿提哈德球场后，热苏斯觉得他争取更多时间的时刻已经到来，尽管他承认阿圭罗不会是一个容易被拿下的球员。

“我已经度过了‘我必须等待’的阶段。我在这里已经快三年了，这是我的第四个赛季，这让我想打更多的比赛。很明显，和阿圭罗竞争一个位置是非常困难的，他是这个俱乐部最大的传奇……我理解佩普的决定，尊重塞尔吉奥、他在这里的历史和他现在所做的一切。就我个人而言，上个赛季非常艰难。我没有机会参加很多比赛和很多重要的比赛。我记得欧冠主场对托特纳姆热刺的比赛。我很沮丧没有上场，当然，还因为曼城被淘汰了。在重要的比赛中得不到机会确实让我很受伤，所以上赛季末我很失望。我认为这很正常，我从来没有不专业。我很难过，但我理解。我把注意力放在正确的地方，在上赛季的足总杯决赛打进两球。在我的假期里，我可以看到未来，并以不同的方式规划这个赛季。到目前为止，我已经打了6场比赛，踢得很好，进球了。这是我的重点，我不想抢任何一队的位置。事情会自然发生。”

在上赛季仅仅首发8场联赛之后，热苏斯在国内联赛收获7个进球，但他经常用替补出场的进球来证明自己的价值。

对于瓜迪奥拉来说，巴西人是阿圭罗无价的替补，不容易被替换。

瓜迪奥拉在看到热苏斯在欧冠对阵顿涅茨克矿工的比赛中进球后说：“世界上很难找到像加布里埃尔这样的前锋。巴西的9号，他在训练中的表现非常出色，他必须和我见过的最佳前锋之一（阿圭罗）竞争。我不会再找到像加布里埃尔这样的球员。要换下塞尔吉奥，你必须有一个顶级球员。”