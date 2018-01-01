热苏斯：巴西世界杯上进球荒后遗症祸害不浅

曼城前锋承认，他本赛季在国内联赛上的状态挣扎可以追溯到巴西在俄罗斯世界杯时的艰难表现。

热苏斯在这个赛季看上去有点不太对劲，这位曼城前锋承认，他在2018年世界杯上和巴西队一起遭遇的困难给他留下了“伤疤”。

今年夏天一同前往俄罗斯世界杯的热苏斯被许多人看作是带领球队挑战世界荣誉的球队代表之一。

然而，巴西队没能找到他们的火花，球队头号巨星队长内马尔)在比赛中不够犀利，而他的搭档们也没能发挥作用。

热苏斯在五场比赛中取得进球，因此在巴西老家被各界人士广泛批评。

这种低迷一直延续到目前的国内联赛，到目前为止只有三场联赛收获进球。

在与顿涅茨克矿工队的一场欧冠比赛上，耶苏斯的确上演了帽子戏法，但他在接受采访时谈到了世界杯上的灾难表现对他状态的影响:“我们被淘汰，对球队所有人都是一个打击，对我来说尤其如此。”

“我以关键球员的身份参加了世界杯，但我最终没有进球。这样的事情会影响你。”

“这给我留下了创伤。人们将永远记住热苏斯，那个在世界杯上没有进球的巴西前锋。”

巴西在俄罗斯世界杯上打进四分之一决赛，但之后被比利时淘汰出局。

热苏斯是众多被迫在一段痛苦期间进行反思的球员之一。

他还被给予比大多数人更长的时间舔舐这个伤口。

桑巴军团主教练蒂特在世界杯后的挑选球队大名单时选择忽略了他，而其他的进攻球员则受到了青睐。

自那以后，热苏斯又回到了巴西国家队，但国家队的一番冷遇也动摇了他的信心。

他补充说:“我不会否认因为我没能入选国家队而感到沮丧，但我将永远尊重教练的选择，无论是蒂特还是瓜迪奥拉，当他们不让我上场的时候。”

“我想踢球，我总是想进步，只做好的事情。”

热苏斯在12月15日对阵埃弗顿的比赛中攻入两球，结束了在门前空跑日子。他希望在节礼日英格兰冠军做客莱斯特的比赛中能让自己和曼城一起恢复状态。