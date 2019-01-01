热苏斯因冲动行为被南美足协停赛两个月

这位巴西国脚在美洲杯决赛中被红牌罚下，他已经被南美足协禁赛两个月。

巴西球星加布里埃尔·热苏斯因上月在美洲杯决赛中的行为被南美足球联盟禁赛两个月。

在7月7日巴西3-1战胜秘鲁的美洲杯决赛中，这位22岁的球员贡献1个进球1个助攻，随后被红牌罚下。这是桑巴军团第九次赢得南美冠军。

这位曼城前锋向智利裁判罗伯托·托巴尔提出了抗议，此前热苏斯因冲撞秘鲁的卡洛斯·赞布拉诺而领到第二张黄牌。

南美足球管理机构周三宣布，热苏斯将被禁赛两个月。该机构在一份声明中表示，“在此期间，这名球员将被暂停与国家队进行正式和友谊赛。”

他们认定，热苏斯违反了纪律规则的7.1和7.2条，“以任何形式的冒犯、侮辱或诽谤行为”。

热苏斯还被罚款3万美元，并将缺席9月对哥伦比亚和秘鲁的友谊赛，但他有七天的时间对制裁提出上诉。

这一消息不会影响他的曼城主帅瓜迪奥拉，瓜迪奥拉现在不用在下个赛季派他的球员参加国家队比赛。

在曼城期间，热苏斯经常受伤，包括2017年跖骨骨折导致他缺席13场比赛，以及2018年膝伤导致他缺席12场比赛。

由于曼城的阵容中只有另一名正印前锋塞尔吉奥·阿圭罗，瓜迪奥拉很可能会为热苏斯所得到的处罚感到高兴，而不是不得不飞往南美。

曼城将在周六开始他们的英超之旅，客场前往西汉姆，然后在9月的国家队比赛日之前对阵热刺、伯恩茅斯和布莱顿。

与此同时，美洲杯冠军巴西队被罚款1.5万美元，并因其球迷在美洲杯杯期间的行为受到警告。阿根廷球星梅西在评论中暗示南美足协在美洲杯赛场上“腐败”，因此被停赛三场。