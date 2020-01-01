热苏斯：乐意回防帮助队友 赛季首冠很重要

这名前锋在2-1战胜皇马的比赛中踢左路，瓜迪奥拉赞扬了阿圭罗和席尔瓦无缘上阵后的反应。

加布里埃尔·热苏斯在欧冠战胜皇家马德里的比赛中发挥出色，他已经准备好在任何位置帮助曼城赢得奖杯。

“我享受这个工作。”他说：“如果我必须回去帮助我的队友，这并不重要，我很年轻，我有力量和精力去做这件事。”

“我很喜欢这个位置，因为我可以回去帮助边后卫。我在那里很舒服，但是我们有很多高质量的球员。”

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“我们对他们的表现感到非常自豪，但我们知道他们有很多优秀的球员。他们是一家大俱乐部，现在将会有另一场比赛，第二回合。”

瓜迪奥拉的排阵让人大跌眼镜，他让阿圭罗和大卫·席尔瓦在替补席上坐满全场，而斯特林只是在下半场替补出场。

瓜迪奥拉在周日对阵阿斯顿维拉的联赛杯决赛前说：“这三个家伙在更衣室里的表现很特别，我为他们的反应感到骄傲，我知道他们想踢球。”

“塞尔吉奥是不可思议的，我无法表达我对他的帮助的感激之情，他是俱乐部的传奇，我知道他已经准备好帮助我们了。大卫和斯通斯、津琴科、埃里克·加西亚，我很感谢他们，我希望他们都能参加比赛。”

虽然热苏斯承认在西班牙的胜利是本赛季最重大的胜利，但他坚持说他们不能在第二回合之前放松，也不能对本赛季的第一个奖杯放松，尽管6周前他们在维拉以6-1获胜。

“挑战来了，这是本赛季最大的挑战。我们知道皇马可以去阿提哈德击败我们。”他说：“周日是很重要的。这是重要的一周，因为我们已经在客场踢了莱斯特城，一支高质量的球队，领先他们7分。

“我们有两场非常精彩的比赛，现在是决赛了。赢得本赛季的第一个冠军是很重要的。”