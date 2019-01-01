热苏斯为情绪失控道歉：幸好没有伤到别人

巴西前锋认为他不应该在对阵秘鲁的比赛中被罚下，但他对自己的反应表示抱歉。

加布里埃尔·热苏斯为自己在美洲杯决赛中被红牌罚下后的过激反应道歉。

这位曼城前锋在对阵秘鲁的比赛中攻入一球，创造了另一个进球，但在比分为2-1的情况下，他因对卡洛斯·赞布拉诺的一次笨拙犯规，被出示了第二张黄牌。

随后，热苏斯暴踢水平并怒推VAR电视，随后他被拍到在球员通道里哭泣。

巴西最终以3-1的比分赢了比赛，理查利森在最后时刻罚进点球，但热苏斯为自己的行为道歉，同时坚称他不应该被罚下。

“我想向附近的人道歉。”他说：“那是愤怒的时刻，对吧?在我看来，这是对红牌的情绪和愤怒的混合。我本可以伤害别人，但我很高兴我没有。我想帮助球队，但那一刻可能会让我受伤。我们赢了，踢了一场精彩的比赛，但裁判做出了错误的决定。但我也需要成长。我不想让人们闭嘴，我不想要这一切。我知道我的实力，我的足球，是什么让我来到这里。批评和表扬总是同时出现。我在球场上发挥了我的最大能力，我知道有时候事情会有其他的发展方向，但我对比赛很满意。从集训的第一天起，每个人都很开心，很专注。”

格雷米奥前锋埃弗顿在开场仅6分钟就破门得分，为巴西取得美好开局。但是44年来无缘冠军的秘鲁，在半场结束前射入一粒点球，保罗·格雷罗在蒂亚戈·席尔瓦的手球后攻入一球。但这并没有持续多久，因为热苏斯在两分钟后就进球了。

热苏斯在比赛还剩20分钟时被出示了一张有争议的红牌，秘鲁队看到了一线希望，但巴西队在比赛最后时刻凭借埃弗顿队的理查利森的点球锁定胜局。