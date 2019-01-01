热爱无限 前法国国脚加盟英格兰第十级别联赛

前法国国脚齐姆邦达加盟英格兰第十级别联赛的球队阿什顿镇。

他曾经距离世界杯冠军只差一个点球，但现在帕斯卡尔·齐姆邦达正在为英格兰足球的第10级别联赛做准备。

这名前托特纳姆热刺和维甘的后卫已经与西北部联赛的阿什顿镇签订了合同。

39岁的齐姆邦达还没有表现出想要挂靴的意愿，并且准备在这个周六就披挂上阵。

然而，这并不是齐姆邦达第一次尝试非职业联赛的足球，这位法国人在职业生涯的最后阶段曾为德雷顿镇和华盛顿效力。

他曾在去年为阿什顿参加过一场慈善比赛，并欣然接受了签约一个月的机会。

阿什顿的最近一场比赛是在区区36名观众面前以2比1战胜了霍克老男孩队。毫无疑问，齐姆邦达的加盟将大大提高入场人数。

他们目前在20支球队中排名第15，但比降级区高出15分。

俱乐部主席马克·海耶斯今天告诉维甘:“我第一次见到帕斯卡尔是在去年五月他来参加我一年一度的约瑟夫进球传奇比赛的时候。”

“当被要求帮助推广今年的比赛和增强我们的球队时，他毫不犹豫地签了约，最初签了一个月。”

“他的加盟来得正是时候，我们的球队刚刚适应了西北部的足球，在柴郡联赛踢了一个赛季。”

“这对俱乐部来说是一个巨大的推动，我希望维甘竞技的球迷会来支持。”

阿什顿的主帅戴夫·邓普西说:“拥有一名有着英格兰顶级足球经验和知识的球员令我梦想成真。”

“我们都非常兴奋帕斯卡尔能加入我们的球队，我们相信他会在接下来的几周给球员和俱乐部带来同样的兴奋感。”

“我只能感谢主席带来了这个机会。”

齐姆邦达于2005年来到英格兰，在维甘的第一个英超赛季中表现出色，力压加里·内维尔和保罗·费雷拉入选英超赛季最佳阵容，并帮助球队打进了联赛杯决赛。

他在2006年以450万磅转投热刺，并跟随法国国家队打入世界杯决赛。两个赛季后他加盟了桑德兰。

然后他在2009年1月回到热刺，但短暂的回归后他在同年加盟布莱克本。在QPR降级前，齐姆邦达也在那里留下过足迹。