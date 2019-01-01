热烈欢迎 蒙特拉：里贝里是卓越非凡的

这位法国人已经来到意大利，得到了球迷的热烈欢迎，教练也希望看到他在意甲的表现。

在前拜仁球星里贝里加盟意甲后，佛罗伦萨主教练蒙特拉称赞里贝里是“非凡的”。

里贝里在离开德甲冠军拜仁后完成了自由转会，据报道这位法国老将与佛罗伦萨签订了一份为期两年的合同。

这位36岁的球员在德国度过了充满价值的12年职业生涯——赢得了9次德甲冠军和2013年的欧冠冠军。

佛罗伦萨上赛季在意甲联赛中只获得了令人失望的第16名，蒙特拉希望里贝里的天赋能够帮助球队扭转颓势。

“他是一名非凡的球员，他充满渴望，我们相信他可以在这里表达自己。”蒙特拉告诉意大利天空体育：“他今天进行了第一次训练，但我是那里唯一的另一个人，所以我时隔多年穿上了球鞋，踢上几脚。”

佛罗伦萨将在本周六主场迎战安切洛蒂的意甲冠军争夺者那不勒斯。

蒙特拉暗示，刚刚抵达意大利的里贝里不太可能很快出现在比赛中。

“我们将在接下来的几天里观察他对训练的反应，他非常有决心。”他说：“但是我们应该放轻松。他有点生疏了，我也是。”

佛罗伦萨的顾问乔·巴罗内和新主席兼老板罗科·科米索一起工作，他声称里贝里加盟佛罗伦萨的决定很容易，尽管他从其他地方得到了更有利可图的报价。

“选择佛罗伦萨很容易！这是一座充满艺术和爱的城市，他的意大利语已经说得很好了，他的妻子也很爱佛罗伦萨。他能在其他地方得到了很多钱，但是他选择了佛罗伦萨，这是一家正在成长的俱乐部，他在机场看到了球迷在这个选择中的重要性。他正在训练，非常渴望，今天对佛罗伦萨来说是一个非常重要的时刻。这让托斯卡纳乃至全世界的球迷兴奋不已，我在机场看到了那么多人，我希望明天在体育场能有更多的人来庆祝里贝里的到来。”