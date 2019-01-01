热心助人罗杰斯 苏超班霸租借金球之子为其练级

苏超球队凯尔特人完成了租借巴黎圣日耳曼球员蒂莫西·维阿的签约。

苏超球队凯尔特人已经完成了租借18岁的巴黎圣日耳曼前锋蒂莫西·维阿的转会。

这位8次入选国家队的美国国脚将会代表凯尔特人参加本赛季剩下的比赛，并且已经在球队的迪拜训练营与新队友会合。

蒂莫西·维阿是前米兰球星、现任利比里亚总统乔治·维阿的儿子，他在巴黎圣日耳曼的六场一线队比赛中攻入两球。

这名年轻人将跟随奥德松·爱德华的脚步从巴黎转会到凯尔特人，后者在被租借了一个赛季后，在去年夏天以打破球队转会费记录的身价正式加盟。

球队主帅布伦丹·罗杰斯在俱乐部官方网站上说:“蒂莫西是一名年轻的天才球员，也是一名全面的国脚级球员。他的职业生涯还有很长的路要走，但是他已经有了天生的速度和技术。他（对比赛）感到饥饿了。”

“他一直在巴黎圣日耳曼的阵容中，并且在季前赛中为他们效力。考虑到他们的球员实力，他很难获得比赛时间。他们想把他租借出去，凯尔特人是一个很好的选择。”

“他在技术上很有天赋，战术上也一直在进步。他的身体素质很好，速度很快，也很强壮。他会给球队阵容带来竞争力。”

继西布朗边锋奥利弗·伯克在迪拜加入了球队后，维阿成为了凯尔特人在一月的第二笔租借引援。