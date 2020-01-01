热刺锋线再添伤员 孙兴慜手臂骨折伤缺数周

韩国国脚将要接受手术，他将加入在治疗室里的队友哈里·凯恩的行列。

托特纳姆热刺再次遭受伤病打击，俱乐部透露孙兴慜在手臂骨折后将缺席“数周”。

这名韩国国脚加重了穆里尼奥麾下锋线上的伤病程度。

其他球队

之前，热刺的当家球星哈里·凯恩就因伤被迫长期缺席。

最初的报道暗示英格兰队长可能会在四月从肌腱手术中恢复。

然而，也有人声称凯恩可能被迫缺席2019- 2020年的剩余赛季。

在他被迫缺阵期间，孙兴慜一直在为球队提供高产的表现，在他最近一次对阵阿斯顿维拉的比赛中，他打进了包括制胜球在内的两粒进球。

然而，这位27岁的球员也将在赛季的关键阶段接受治疗。

热刺官方网站上的一份声明称：“在右臂骨折后，孙兴慜将在本周接受手术。”

“韩国国脚在周日我们战胜阿斯顿维拉的比赛中受伤。

“手术结束后，我们的医务人员将会对孙兴慜的康复进行评估，预计他将缺席数周。”

穆里尼奥没法在一月的转会窗口中加强他的锋线阵容。

热刺一直在寻找凯恩的替代者，但是他们在最后期限到来之前的努力让人失望了。

孙兴慜的多才多艺意味着他被要求更集中地在中圈活动，而像卢卡斯·莫拉、史蒂文·贝尔温和德莱·阿里这样的人则被要求在更前线扮演其他角色。

托特纳姆将不得不再次进行阵容的调整，因为孙兴慜已无法上场比赛了。

他们还有一些重要的比赛要打，下一场比赛将是在冠军联赛16强的第一回合主场迎战莱比锡。

而与老对手切尔西的英超联赛的比赛将在周六进行。

而同样有望争夺前四名的狼队将在3月1日做客托特纳姆热刺球场，然后诺维奇将在足总杯第五轮造访北伦敦。

孙兴慜很可能会缺席赛季剩余的所有比赛，至于他什么时候能重返赛场还有待确定。