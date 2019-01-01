热刺迟早比肩皇马 波帅疑变卦不会长留白鹿巷？

热刺主帅相信，他的球队可以在未来达到和皇马一样的高度。

在波切蒂诺的带领下，热刺已经成为英超联赛中一支极具竞争力的队伍。可惜自2008年以来，他们都没能为白鹿巷迎来任何一个冠军。

目前热刺在英超积分榜上排名第三，落后于排名第二的曼城5分。不过在国内杯赛中，他们在上周已经从卡拉宝杯和足总杯中出局。

而在欧洲赛场，热刺将在16强战中遭遇巴萨。波切蒂诺坚信俱乐部正在正确的轨道上前进，而即将启用的新球场也能够帮助球队达到更高的水平。

阿根廷人说道：“我是否认为热刺和皇马处于同一水平线上，在未来的话，这是必然的。”

“你要相信自己，创造属于你自己的历史。”

“这并不容易，但当你希望与那些豪门竞争时，这也很正常。不过我认为热刺在完善了所有硬件条件之后，每个赛季都可以成为冠军的有力竞争者。”

虽然波帅在热刺的事业正在如火如荼地进行，但他还是与曼联和皇马的帅位联系在了一起。

对此这位46岁的教头表示，他也无法承诺会长期留在北伦敦：“我无法做出这样的承诺。”

“这与俱乐部主席的心情有关，有公司所做出的决定有关，是否能够留下并不是由我来决定的。”

“一年前我签下一份为期5年的合约时，我现在仍是热刺主帅，我会尊重我的合同。当然，在足球世界里，签下一份五年合同并不意味着你会永远留在这里，所有的球员，所有的雇员都是如此。”