热刺迎来重大利好 穆里尼奥：凯恩将在对阵曼联时首发

这位英格兰前锋在本赛季一月受伤，但现在已经完全康复，并且将在周五的比赛中发挥重要作用。

穆里尼奥证实，哈里·凯恩将在热刺对曼联的比赛中首发出场，这将是热刺球星在遭遇左腿肌腱断裂后参加的第一场英超比赛。

26岁的哈里·凯恩在1月份1比0输给南安普顿的比赛中受伤，这让他不得不长时间的离开赛场。

最初有传言说他可能会缺席本赛季余下的所有比赛，但由于新冠病毒的疫情导致英超被迫停赛3个月，这让这位热刺头号射手得以在最后9场联赛中发挥重要作用。

其他球队

在停赛之前，穆萨·西索科遭遇了膝盖受伤，而另一位重要射手孙兴慜则成为了手臂骨折的受害者，目前他们也已经做好了复出准备。

在周四的虚拟新闻发布会上，当谈到球队的伤病时，穆里尼奥表示:“我们有一些小的伤病，但我们会等到明天，再决定最终大名单。”

“当然，坦甘加的应力性骨折已经有几个月了，他在这段时间里还没有完全恢复，我们在做出有关大名单的最终决定前必须分析一下这些小问题。”

“但是接受手术的三个人，凯恩、孙兴慜和西索科，他们都已经康复了，并且已经准备好重回赛场。”

“凯恩已经有6个多月没有踢过足球了，所以他的表现非常棒。我可以告诉你，他会首发，这没有问题。”

“凯恩能踢90分钟、80分钟、70分钟还是60分钟？只有真正上场踢比赛我们才知道。他的状态好吗？我们不知道。这次的比赛不像是我们之间和诺维奇的训练赛，比赛会告诉我们答案。他已经6个月没有踢过足球比赛了，他是一名了不起的职业球员，他将在明天首发登场。”

不过，穆里尼奥对对吉奥瓦尼·洛塞尔索的前景并不确定，因为这位阿根廷国脚在3月份停赛之前遭遇了伤病，但封闭政策阻止了他得到他需要的治疗。

“是的。我可以肯定，洛塞尔索是一名正在努力恢复健康的球员。”

“我认为吉奥是封闭禁令的受害者之一，也是协议的受害者之一，因为他是在新型冠状病毒疫情爆发之前受伤的。”穆里尼奥说。

“在过去的三到四场比赛中，他的状态非常糟糕。他在对伯恩利的比赛中只踢了5到10分钟，他在对阵RB莱比锡的比赛中还没有做好准备。”

“根据规定，他的伤势不需要手术，他需要每天进行治疗，并与理疗师和体能教练密切接触，但这在大约两个月的时间内是不可能的，他受伤了，无法完全康复。”

“所以，当训练场开放之后，他才开始接受治疗。仅仅拥有100%的健康状态是不够的，他在过去几天才刚刚参与球队的合练。”

“明天可以吗？我想是的，但是我们将在明天早上测试他是否能踢满90分钟。至于他会不会首发，我不知道，但这对他来说是个艰难的过程。”

维尔通亨与热刺的合同将在本月30号到期，从目前的情况来看，双方达成续约的可能性相当小，但穆里尼奥确认球员可能会与俱乐部签下一份短期合同，以完成本赛季。

“维尔通亨是一位非常专业的球员，他对俱乐部的热刺和尊重毋庸置疑，他已经准备好在明天登场。我们和他都希望合作到赛季结束，尽管他的现有合同将在六月底到期，但他会一直留在球队，我们完全信任他。”

热刺将在周五坐镇新白鹿巷迎战老对手曼联，这对两支球队争夺欧冠资格来说至关重要。

在谈到自己的老东家时，穆里尼奥夸奖了昔日爱徒拉什福德的善举，也回应了布鲁诺·费尔南德斯的一些情况。

“拉什福德改变了政府的政策，他表现得太棒了，我向他表示祝贺。对我来说很奇怪，一个足球运动员竟然可以有这样的影响，但他真得做到了。几年前，我遇到他时，他还只是一位18岁的孩子，而现在他成长为一个男人，一个为孩子而战的有选择男人。”

“至于布鲁诺，他是一名优秀的球员，效力于一家豪门和一个好团队。一般来说，优秀的球员迟早会适应并表现出来。而他就实现了这一点，他在曼联适应得很好，我认为他表现得很棒。”

第八名的热刺在比赛中落后第五名的曼联4分，而曼联希望至少在周日之前以一场胜利追平第四名的切尔西。