热刺确认：缺席亚洲行的罗斯将自由离开球队

英格兰国脚今夏将跟随特里皮尔的步伐离开热刺。

在被排除在俱乐部的亚洲季前赛阵容之外，托特纳姆热刺已经确认丹尼·罗斯今夏将以自由球员的身份离开俱乐部。

英格兰国脚罗斯在上赛季欧冠决赛中为波切蒂诺的球队发挥了关键作用，但他暗示他可能会在2019- 2020赛季开始之前转会到其他球队。

热刺现在已经确认他可以自由地探索其他的机会，而球队即将于周日飞往新加坡与尤文图斯比赛。

罗斯此前曾与曼联联系在一起，但似乎红魔的转会重心在其他地方——他们试图签下莱斯特城的中后卫哈里·马奎尔。

英超前六名球队的左后卫都储备精良，看来这位29岁的球员要么在联赛中退而求其次，要么出国踢球。

基兰·特里皮尔也没有随球队出行，他即将转会加盟西班牙豪门马德里竞技。

据报道，这位前伯恩利右后卫的转会费为2000万英镑(2500万美元)，他于周二前往西班牙首都进行了体检。

边缘球员文森特-詹森和乔治-凯文·恩库杜也被允许去探索转会的可能性，波切蒂诺正在对这支在上赛季英超第四完赛的球队进行全面检查。

尽管两名球员都与离开北伦敦联系在一起，但是在赛季初的热身赛上，教练将能够启用克里斯蒂安·埃里克森和托比·阿尔德维雷德。

埃里克森曾在夏天初透露，觉得现在是时候去一个新的地方了，但是随着皇马对他的兴趣降温，这位丹麦国脚能否在转会窗口关闭前找到一个落脚点仍然是个问题。

与此同时，阿尔德韦尔德的合同中有2500万英镑(3100万美元)的解约条款，尽管罗马对他很感兴趣，他目前仍然是热刺的球员。

俱乐部转会纪录保持者恩东贝莱也在飞机上，他有可能在对阵尤文的比赛中首次代表热刺出场。

托特纳姆热刺将于7月25日在上海迎战曼联，其他缺席比赛的球员包括奥里耶、达文森·桑切斯和维克多·万亚马，原因是他们都参加了今年夏天的国际比赛。

本·戴维斯和埃里克·戴尔也将缺席，因为他们希望能在8月10日英超赛季开始前从伤病中恢复，热刺将在主场面对升班马阿斯顿维拉开启他们的新赛季。