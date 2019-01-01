热刺真核仍未续约 波帅：我不担心

埃里克森在本轮联赛中再次为热刺打进一球，他与球队的合同将在下赛季结束后到期，至今仍未完成续约，但波切蒂诺表示他对此并不太担心。

热刺主帅波切蒂诺对于埃里克森的合同状况并不过于担忧，他表示在这个问题上没有新闻就是最好的消息。

本赛季，埃里克森依然表现出色，在本轮联赛热刺3-0击败卡迪夫城的比赛中，他打入一球。这意味着丹麦国脚本赛季已经在联赛中打入4球了，同时还有7个助攻。

不过，他的合同将在下赛季结束后到期，至今他仍未与球队完成续约，有消息称双方距离达成协议还有很远的距离。但波切蒂诺对此并不过于担心，他说道：“我没有消息，现在没有新闻就是最好的消息。”

本场比赛，埃里克森、凯恩和孙兴慜各进一球，但赛后波切蒂诺单独表扬了穆萨-西索科，他说道：“我认为西索科最大的优势之一是身体素质，当然了，他为球队做出了很大的贡献。”

“我认为球队非常开心和满意，这就是你对一名球员的期待，西索科如此出色的状态对热刺来说无疑是个好消息。”

击败卡迪夫城之后，热刺暂时来到了积分榜第二位，至于能否保住这个位置，就得看看曼城本轮和利物浦踢得如何了，波切蒂诺表示自己并不太在意对手的比赛结果。

“我想我们会看那场比赛的，英格兰全国都会关注利物浦和曼城的比赛，但我会站在中立的角度去享受比赛。”阿根廷教头说道。“我不在乎结果，我只想享受精彩的比赛。”