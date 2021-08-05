热刺球迷社媒怒喷凯恩0冠 队友孙兴慜点赞后取消

曼城渴望签下这名英格兰前锋，但热刺仍决心留住他们的球星

孙兴慜最近在Instagram上点赞了一条批评凯恩罢训的动态。

凯恩本应在本周回到热刺训练基地进行体检，但是这位28岁的球员至今仍未归队报道，这加剧了他即将高价转会曼城的传言，让许多热刺球迷担心他们的球星可能会离开。

热刺的一个球迷在Instagram上发布了一张凯恩与比尔-尼科尔森（热刺有史以来最成功的教练）的合影，并指出这位前锋还没有为俱乐部赢得过任何奖杯。

这条动态写道：“球员永远不能凌驾于俱乐部，凯恩获得过0座奖杯，而热刺获得过26座奖杯。”

在文字的后面，还有一段关于凯恩在本周晚些时候才会回到热刺的报道，这表明他的未来还没有明确。

到目前为止，这条Instagram动态已经收到了2000多个赞，孙兴慜也点赞了这条动态，但随后取消了点赞。

凯恩目前还有3年合同在身，但正如够力足球所证实的那样，他在5月份时已经表达了离开热刺的愿望。

托特纳姆热刺上赛季在英超排名第七，他们已经连续13年没有拿到冠军奖杯，身处职业生涯巅峰期的凯恩此前曾公开表示他想要赢得冠军。

够力足球证实曼城愿意为这位英格兰国脚出价1亿英镑，但两支俱乐部之间的正式谈判还没有开始。