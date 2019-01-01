热刺没有冠军命 费迪南劝凯恩：学我果断离开

前曼联中卫里奥-费迪南德敦促哈里-凯恩应该为了冠军奖杯离开热刺，就像他当初从利兹联转会曼联时一样。

据报道，前曼联中卫里奥-费迪南德敦促哈里-凯恩应该为了冠军奖杯离开热刺，就像他当初从利兹联转会曼联时一样。

在今夏无法帮助热刺在欧冠决赛中击败利物浦后，凯恩至今仍然还没有随热刺赢得一座重要的奖杯。自从2008年在联赛杯决赛击败切尔西夺冠后，热刺已经有11年没有再获得任何一项锦标的冠军。

前曼联中卫里奥-费迪南认为，这位26岁英格兰当家射手是时候该离开北伦敦，否则就太迟了。

在热刺2-7惨败拜仁之前，费迪南告诉英国BT体育：“这让我想到了哈里-凯恩。你的职业生涯是为了什么而战？你是要成为忠诚的象征，还是要成为冠军。热刺是有能力赢得冠军的球队吗？”

“我不这么认为，几年前的他们实力更强。利兹联当年也很类似，当时很年轻的我随队闯进了欧冠半决赛，也差点赢得联赛冠军，但是我认为自己是时候该离开了。我很快就决定，自己应该为了有机会赢得冠军而战。”

离开利兹联后，费迪南在曼联度过了不可思议的12个赛季，他为俱乐部出场454次打进8球，赢得6次联赛冠军、2次联赛杯冠军以及2008年的欧冠冠军。

费迪南继续说：“凯恩可能正在考虑这个问题，他已经26岁了，这样的机会越来越小，而且很可能稍纵即逝。”

同场的退役名将彼得-克劳奇也同意费迪南的看法，他也同意热刺还没有准备好赢得冠军。