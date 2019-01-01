热刺死忠温克斯：我的风格像哈维

全家都是刺蜜的热刺中场温克斯表示，自己与哈维的身体情况以及踢球风格都十分相似，不过自己还需要继续努力。

23岁的英格兰中场坦言自己和巴萨名宿哈维仍有不小的距离，但他相信自己和世界杯冠军得主的踢球风格非常相似。

温克斯告诉够力足球和SPOX：“能够与这样的球员进行比较这很棒，但我还有很长的路要走。”

“哈维有一套自己的踢球方式，和我一样，他不是身体最有优势或者说最强壮的球员，我经常看他踢球，我一直非常崇拜他。”

“我也常常关注莫德里奇，很荣幸能够在训练和比赛中观察他，我之前就很佩服他。”

从青年队开始，温克斯就一直为热刺效力，他也十分感激在自己成长过程中，这家俱乐部给予的支持。

温克斯继续说道：“我爸家都是热刺球迷。”

“从一出生开始，我就注定会成为一位热刺球迷。我会和我爸一起去看每一场比赛。”

“当我还在青训的时候，我通常在周六一早会有自己的比赛，但那之后我就会和我爸开车去白鹿巷看一线队的比赛。”

“我喜欢为热刺踢球，我愿意把我的一切奉献给我家乡的这家俱乐部。”

上赛季，温克斯为热刺在各项赛事中出场41次，在与利物浦的欧冠决赛中也有表现。

而在英格兰国家队，他也有了3次出场纪录。早在2017年，他就在世界杯资格赛中完成了自己的成年队首秀。

能够令温克斯获得这样的机会，这与俱乐部教练团队包括主帅波切蒂诺的努力工作密不可分。

这位三狮国脚继续说道：“我们的教练创造了全心的热刺，把俱乐部带到了新的高度。”

“他们为了帮助我完成了不可思议的工作，他们提拔了很多像我这样的年轻球员进入一线队。”

“这是球员与教练间一种特殊的纽带。在更衣室我们就像一家人。我们会为彼此战斗。这大概就是为什么我们能够在过去两年提高如此之多并且获得这样成就的原因。”