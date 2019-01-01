热刺暂不会变打法 佩工平静面对穆帅来访

穆里尼奥上任后的第一个对手将是佩莱格里尼率领的西汉姆联，但铁锤帮老帅对于这场较量显得非常心平气和。

穆里尼奥上任后的第一个对手将是佩莱格里尼率领的西汉姆联，但铁锤帮老帅对于这场较量显得非常心平气和。

本周末，目前在英超积分榜上仅仅排名第14位的热刺，将做客伦敦碗挑战第16位铁锤帮，而周中刚刚宣布就职的穆里尼奥也将与他在皇马的前任佩莱格里尼重逢。

2010年葡萄牙人到伯纳乌走马上任，顶替的正是如今的西汉姆主帅佩莱格里尼，智利老帅在前一个赛季帮助皇马获得了创队史纪录的96个西甲积分，但最终没能越过巴萨加冕西甲冠军。

从皇马下课后，佩工前往马拉加继续他的教练生涯。但穆里尼奥却表示：“如果皇马不要我，我肯定会去英超或者意甲的豪门。”

不过最终佩莱格里尼的确如穆里尼奥所说，来到曼城帮助蓝月亮夺得了2013-14赛季的英超冠军。而穆里尼奥在随后的一个赛季也成功带领切尔西成为英超霸主。

2014年9月，曼城在1-1主场战平切尔西后，佩工曾称蓝军的表现“就像一支小球队，就跟斯托克城似的”。

双方14次在不同球队的交锋当中，佩莱格里尼4胜3平，历史战绩明显处于下风。但在周四的赛前新闻发布会上，铁锤帮主帅表现得非常冷静。

他告诉记者：“或许我的想法比较不一样，但他并不是我的敌人。”

“每个人都有他们的选择，他们可以选择用他们喜欢的方式踢球，说他们想说的话。你不能够去质疑他们。”

“这就是为什么他既不是我的朋友，也不是我的敌人。我们有不同的思考方式，但这就是我们唯一的不同。”

“或许（我会和他喝一杯）。我们在足球之外一起度过了很多时光。我再重申一遍，他不是我的敌人。”

“热刺是一支拥有数位关键球员的出色球队。但在热刺之外的人，你永远也不知道里面发生了什么，但现在的成绩确实不是热刺以往应该取得的。”

“现在他们有了新主帅，这对于波切蒂诺来说很遗憾，但我认为波切蒂诺作为主帅为热刺在这些年中做了许多有意义的事。”

“我不知道他为什么会下课，但现在他们有了另一位经验丰富的主帅，穆里尼奥，他经常能够给他的球队带来关键改变。”

“（穆里尼奥）仅仅上任了2天，所以我不认为他可以促成多大变化，球队还将按照之前的方式踢球。”

“这对我们来说并不是什么亟待解决的大问题，我们必须作为一个团队拿出上佳表现。”