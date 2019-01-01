热刺拒做三分巷 波帅：曼联很难肆意买我们的人

弗格森担任曼联主帅期间，热刺鲜有击败红魔的时候，但是在过去几次交锋中，热刺占据了上风，波切蒂诺同时透露，曼联现在已经很难从热刺随便买人了。

北京时间1月14日凌晨，热刺将坐镇温布利大球场迎战红魔曼联。在过去三次主场迎战曼联的英超联赛中，热刺均击败了对手。

弗格森爵士执教曼联期间，他们对阵热刺的交锋历史占据绝对优势，甚至有一个非常著名的赛前讲话广为流传。

曼联传奇罗伊-基恩曾回忆：“弗格森在赛前走进更衣室，他说‘伙计们，这是热刺啊。’就这么简单的赛前讲话，太精彩了。”弗格森爵士当时几乎没有将热刺作为同等实力的对手，而热刺主场白鹿巷当时更被戏称为“三分巷”。

然而在弗格森爵士退休后，曼联对阵热刺的战绩开始出现了下滑。

“我们在过去三年联赛中主场对阵曼联都取得了胜利，两次在白鹿巷球场，一次在温布利球场，”波切蒂诺说。

“球队非常有竞争力，但我并不清楚过去两支球队的交锋到底如何。”

不仅如此，曼联想随便签走热刺球员的日子也结束了。谢林汉姆、卡里克和贝尔巴托夫都曾是热刺阵中的佼佼者，然而他们后来都离开白鹿巷投奔了老特拉福德。现如今，他们想从热刺主席列维手中引进托比-阿尔德维雷尔德都难上加难。

“想和列维做生意并不容易，”波切蒂诺说。

“你必须取得他的信任，当他16年前来到热刺时，这里是一家完全不同的俱乐部。他们在联赛中游，一切的设施也是中流。”

“然而热刺现在已经完全不同了，这里在过去几年里配备了最顶级的体育设施，我们可以和豪门俱乐部抗衡。”