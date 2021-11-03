热刺官方：安东尼奥-孔蒂成为球队新帅

孔蒂已被任命为热刺主帅，他将顶替被解雇的努诺，并与俱乐部签约18个月，合同包含续约条款。

努诺今年6月才成为热刺主帅，但仅仅4个月后就被解雇，孔蒂在当地时间周二早晨第一次与热刺球员们见面，这是他三年前离开切尔西之后第一次回到英超联赛执教。

在亮相后，孔蒂告诉热刺官网：“能够重回教练席，并执教一支有野心成为联赛主角的英超球队，我非常激动和开心。”

“热刺有极佳的设施，和世界上最好的球场之一。我已经等不及开始工作，向球队和球迷们传达我的热情、心态和决心了。”

“今夏我们没有达成合作，因为当时我刚刚离开国米，立刻去一支新球队太困难了，我觉得那时候并不是回到教练岗位的合适时机。”

“但热刺主席列维想把这项任务托付给我的那种富有感染力的热情和决心，已经达到了目的。现在机会又来了，我坚定地选择了抓住它。”

热刺体育总监帕拉蒂奇曾与孔蒂在尤文有过合作，他表示：“我们很高兴欢迎孔蒂来到俱乐部。他在意大利和英格兰都有丰富的经验，并赢得无数冠军，他的成绩说明了一切。”

“我很清楚孔蒂能带给球队的东西，我们曾在尤文图斯有过合作，我非常期待看到他和我们队内这些天才球员的合作。”

努诺仅带领热刺踢了17场比赛就下课，期间他取得8场胜利，输了7场。

热刺选择孔蒂的理由不难理解，这位52岁的意大利教练有成功的过往经历。今夏任命努诺前，热刺就考虑过邀请孔蒂执教，但当时双方未能达成协议。

2011年回到尤文执教之后，孔蒂就一直享受着巨大成功，他带领尤文完成意甲三连冠，151场比赛赢得102场。离开斑马军团后他前往意大利国家队执教，并带领蓝衣军团杀入2016年欧洲杯八强。

随后他来到英超成为切尔西主帅，处子赛季即带队赢得英超冠军，并在第二个赛季赢得足总杯冠军，随后再次离开。

休息了一年后，孔蒂在2019年成为国际米兰主帅，首个赛季他带队杀入欧联杯决赛，第二个赛季他带领国米赢得球队11年来的首座意甲冠军，今夏他与俱乐部协商解约离队。

作为教练，孔蒂已经参加了超过530场比赛，赢得8座重要冠军，并在英格兰和意大利都赢得过年度最佳主帅奖项。