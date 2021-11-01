热刺官宣主帅努诺下课 孔蒂准备接手

主场0-3负于曼联对热刺董事会来说是最后一根稻草，他们已经安排好了葡萄牙教练的继任者

努诺在执教仅仅4个月后被热刺解雇，孔蒂将顶替他的位置。

努诺在今年六月被任命为穆里尼奥的继任者，热刺给了他一份两年的合同。

在主场0-3负于曼联之后，这份合同被提前终止，这支北伦敦球队在十场比赛后落后英超领头羊切尔西10分。

热刺网站上的一份声明证实了努诺，以及教练组成员伊恩-卡瑟罗，鲁伊-巴博萨和安东尼奥-迪亚斯已经被解职。

热刺总经理帕拉蒂奇和努诺一样是今夏才来到俱乐部的，帕拉蒂奇说道：“我知道努诺和他的教练组有多想成功，我很遗憾我们不得不做出这个决定。”

“努诺是一位真正的绅士，他在这里将永远受到欢迎。我们要感谢他和他的教练组，并祝愿他们未来一切顺利。”

努诺担任托特纳姆热刺主教练期间，各项赛事仅执教17场，战绩9胜1平7负。

其中五场失利发生在英超联赛，除了曼联之外，他们还输给了水晶宫、切尔西、阿森纳和西汉姆。

在努诺的带领下，热刺的射门和创造机会数量在英超联赛中排名倒数第二，而努诺也创下了本赛季英超迄今为止输3+球最多次的纪录。

有充分的证据表明，热刺在任命努诺之前考虑了其他一些候选人，包括加图索、丰塞卡和前国米主教练孔蒂——他曾在英格兰执教切尔西。

据报道，热刺已经再次联系了孔蒂，帕拉蒂奇渴望引进他的同胞，以稳定球队。

在与北伦敦俱乐部进行了积极的会谈后，够力足球现在可以确认孔蒂将接替努诺，并在周一上午飞往英格兰进行进一步的讨论，预计俱乐部将在下一场对阵埃弗顿的英超比赛前发布官方声明。