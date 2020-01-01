热刺大事不妙 穆里尼奥预计凯恩将长期缺阵

热刺前锋不得不在对南安普顿的比赛中被换下，他的教练也不指望他能很快复出。

热刺主帅穆里尼奥预计前锋哈里·凯恩将因腿筋受伤而在场边待很长一段时间。

这位英格兰队长在元旦输给南安普顿的比赛中遭受了打击，他在下半场被替换下场。

关于伤势严重程度的最终结果还没有传到穆里尼奥的耳朵里，但是他不认为这是一个积极的结果。

“也许今天晚些时候我们会有消息，但如果你问我的感觉，是好消息还是坏消息，我想更多的是坏消息，而不是好消息。”葡萄牙人周五表示：“从凯恩离开比赛的方式来看，他想都没有多想，他意识到他的情况的严重性。”

热刺转会费纪录保持者坦基·恩东贝莱在对阵南安普顿的比赛中也因臀部受伤下场。

和凯恩一样，恩东贝莱也将错过周日在米德尔斯堡举行的足总杯第三轮比赛。

中场球员埃里克·戴尔可能在病毒恢复后复出，前锋孙兴慜已经完成禁赛。

同时，年轻前锋特洛伊·帕罗特可能会在周日的比赛中为热刺出场，而穆里尼奥坚称他不会把这名17岁的球员租借出去，他还没有准备好取代凯恩。

他说：“我认为这太早了。我认为一件事是潜力，另一件事是表达潜力的条件，我认为他需要时间。有了时间，参与是一回事。另一回事是直接替换。达到这个水平他需要努力。”

“他的下一步是在俱乐部签一份长期的新合同，然后每个人都要决定什么对他的发展是最好的。在这个俱乐部，我们关心我们的球员，也要找到发展的最佳途径。”

“他才17岁。我不认为在你17岁的时候被租借到一家英冠俱乐部或者出国去另一个国家是件好事。我的感觉是，当你20岁时，如果你需要那一步，那是一回事，当你17岁时，那是另一回事。当你17岁时，你只是个小孩。”

“17岁，你只需要在你的母队里，在那里你有家的感觉，在家里你和一队一起训练和发展。”