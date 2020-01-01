热刺多线作战引穆帅担忧 无人可用如缺少子

热刺主帅穆里尼奥认为，是伤病影响了球队的实力，导致他们主场0-1告负。

在凯恩和孙兴慜都因伤缺阵的情况下，穆里尼奥的球队未能打出有效的攻击，他们只能眼睁睁看着莱比锡红牛利用点球机会，从新白鹿巷带走首回合的胜利和一个客场进球。

值得一提的是，此前大腿受伤的拉梅拉在本场比赛中替补出场，为伦敦球队在比赛最后阶段奋战了20分钟。

不过葡萄牙人相信自己的球队已经打出来了最佳表现，并且他们可以在次回合，也就是3月10日前往德国作战的客场比赛中，重振旗鼓。

其他球队

“这些小伙子们已经尽了最大努力。”

“拉梅拉，你知道他回归球队后才参与了几次训练课吗？一次也没有。在理疗师的帮助下，他直接就从伤病当中复出到球场上了，还踢了20分钟的欧冠比赛。”

“这就是我们的球队。你可以清楚地看到两个方面。第一，我们是一支伟大的球队有着伟大的球员，他们都愿意贡献一切。另一方面，你也能够看到我们现在的处境。”

“你看看对手，他们有希克，维尔纳和恩昆库。恩昆库累了，下去吧，上福斯贝格。希克累了，下去吧，还有鲍尔森。”

“这就是我们所处的局面。这就像打枪战没子弹。所以我们尽力而为。我想如果我们能在他们之前打入进球，比赛的结果可能会有所不同。”

“你可能会说，我们有时候也占了运气的便宜，但我不同意这个观点。”

“我担心的不是1-0，因为这是一个开放的结果，我们可以去往客场，赢得次回合的较量。”

“我担心的是我们接下来能够出战的球员。我不知道后面还有多少比赛，但我们两天后又要打一场比赛。”

“我们真的有麻烦了。如果只是这一场比赛，我可以说没事，1-0，一切皆有可能。但让我焦虑的是我们还有英超和足总杯要打。”

“虽然我们受到了各种限制，但我很高兴能够和这样一批球员共事。”

本周六，热刺将再次迎来一场恶战。他们需要前往斯坦福桥，客场挑战目前排在英超积分榜第四位的切尔西。

对此穆里尼奥补充道：“我们打欧战的时候，切尔西正喝着柠檬水在看电视。周六早上，我们又会再次出战。”