热刺后卫嘲讽阿森纳：输球就是报应

热刺后卫罗斯表示阿森纳之前在联赛中击败他们之后庆祝得像夺得联赛冠军，现在在联赛杯中被他们淘汰就是报应。

热刺后卫丹尼-罗斯表示能够用胜利让阿森纳闭嘴太爽了，他认为之前联赛输给对手后他们的庆祝毫无道理，现在输球是因果报应。

今天凌晨，热刺在联赛杯中淘汰了死敌阿森纳，本月早些时候，阿森纳在联赛中主场4-2击败了热刺，赛后许多阿森纳球员都疯狂的晒出庆祝视频，而罗斯表示这让许多热刺球员感到不爽。

他说道：“我们非常享受这样一个机会，只要想起上次阿森纳的庆祝，我们就充满动力。”

“阿森纳有些球员才为球队踢了10场比赛，就开始飘了，我们充分地利用了这一点，这真是因果报应啊，他们活该输球。”

“我们对进入四强充满动力，所以现在大家都很开心，但最重要的还是让阿森纳闭嘴，谁叫他们赢一场比赛庆祝得像夺冠一样。”

本场比赛，罗斯自2016年1月以来第一次戴上热刺队长袖标，对此他说道：“再次成为球队队长让我深感自豪，尤其因为我们赢了。”

“如果回望一年前，我那时候并没有经常上场，现在我已经在一周时间内参加了三场比赛，我们平了巴萨，赢了伯恩利，现在又赢了阿森纳，这非常特别。”

“在世界杯之后我和主帅通过电话，在第一场比赛前，我俩聊了一个小时，赛后我们又聊了一个小时。”

“他说了一句让我印象最深刻的话，他叫我不要浪费时间，所以我不会再浪费任何时间了。我再一次沉下心来训练，现在我做得还行，我尝试回到自己几年前的水平。”

“波帅叫我完全专注于场上的工作，如果我不专注的话，我想离队就离队。所以我和他说我完全专注，我要在这里战斗到底，帮助俱乐部进步，我希望自己已经在比赛和训练中展现了这一点。”