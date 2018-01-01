热刺后卫嘲讽阿森纳：输球就是报应
评论()
Getty
热刺后卫丹尼-罗斯表示能够用胜利让阿森纳闭嘴太爽了，他认为之前联赛输给对手后他们的庆祝毫无道理，现在输球是因果报应。
今天凌晨，热刺在联赛杯中淘汰了死敌阿森纳，本月早些时候，阿森纳在联赛中主场4-2击败了热刺，赛后许多阿森纳球员都疯狂的晒出庆祝视频，而罗斯表示这让许多热刺球员感到不爽。
他说道：“我们非常享受这样一个机会，只要想起上次阿森纳的庆祝，我们就充满动力。”
“阿森纳有些球员才为球队踢了10场比赛，就开始飘了，我们充分地利用了这一点，这真是因果报应啊，他们活该输球。”
“我们对进入四强充满动力，所以现在大家都很开心，但最重要的还是让阿森纳闭嘴，谁叫他们赢一场比赛庆祝得像夺冠一样。”
本场比赛，罗斯自2016年1月以来第一次戴上热刺队长袖标，对此他说道：“再次成为球队队长让我深感自豪，尤其因为我们赢了。”
“如果回望一年前，我那时候并没有经常上场，现在我已经在一周时间内参加了三场比赛，我们平了巴萨，赢了伯恩利，现在又赢了阿森纳，这非常特别。”
“在世界杯之后我和主帅通过电话，在第一场比赛前，我俩聊了一个小时，赛后我们又聊了一个小时。”
“他说了一句让我印象最深刻的话，他叫我不要浪费时间，所以我不会再浪费任何时间了。我再一次沉下心来训练，现在我做得还行，我尝试回到自己几年前的水平。”
“波帅叫我完全专注于场上的工作，如果我不专注的话，我想离队就离队。所以我和他说我完全专注，我要在这里战斗到底，帮助俱乐部进步，我希望自己已经在比赛和训练中展现了这一点。”