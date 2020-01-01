热刺名宿：贝尔在皇马遭遇迫害 凯恩不会离开白鹿巷

这位前热刺球星对贝尔在皇马的遭遇表现出了愤恨之情，他认为人们对他进行了“迫害”。

大卫·本特利称加雷斯·贝尔被齐达内和皇马“另眼相看”，这位威尔士国脚可以“做到任何事情”，值得更多的尊重。

2013年，这位威尔士巨星转会西班牙，在当赛季的国王杯与欧冠比赛中都起到了决定性的作用，开启了自己皇马生涯的完美开端。

贝尔已经在皇马拿到了1座联赛冠军奖杯和4座欧冠冠军奖杯，与此同时为白衣军团打进了100球，不过最近两三个个赛季，他在伯纳乌的冒险却变成了一场噩梦。

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身体状态和健康问题似乎从来都没有远离过他，30岁的贝尔成为了那些要求苛刻的球迷们的谴责目标，他们从不害怕把那些他们认为表现不佳的人当成替罪羊。

皇马主帅齐达内似乎也接受了这种想法，法国人在两度执教皇马的过程中，经常性忽略贝尔。

这不可避免地导致了关于他离开的讨论，但是本特利相信，一个在托特纳姆迅速崛起的人受到了那些不愿意承认他真正价值的人的不公平对待。

这位前热刺边锋告诉888sport:“加雷斯·贝尔，他可以做任何事情。当我在热刺的时候，我们有很多有天赋的年轻球员。”

“只有当我回首往事时，我才会发现我们是一支真正伟大的球队。尽管我们没有赢得任何东西，但是我们却拥有莫德里奇、范德法特和迪福，但是贝尔可以做到任何事情。”

“他的铲球很棒，他的任意球更好。他比别人跑得更快，更强壮。他可以跳起来头球攻门，是一位多面手。”

“我简直不敢相信他在皇马竟然会经历这些，我想齐达内对贝尔的进球比他更棒，让他并不高兴。这听起来像是一件私事。”

“事实是，贝尔并不傲慢。他很安静。他会吃完饭不说话，所以他们可能会认为他有点傲慢，他只是想打高尔夫球，而不是不断进行一些社交活动，他只是想继续他喜欢的事情。”

“这让我很恼火，因为我一直很关心他。我还会关心他在皇马的表现。过去他是个可爱的男孩，现在他是个男子汉了，他表现得这么好，是如此的成功，但他正在被排挤。”

在英超成名后，贝尔选择了离开英伦，而现在有传闻称哈里·凯恩也会很快离开热刺走上类似的职业道路。

本特利承认这名高产前锋是另一个转会市场上的香饽饽，但是他无法坐视一个土生土长的球星被从北伦敦带走，除非一份“特别的报价”出现在谈判桌上。

这位前英格兰国脚在谈到凯恩时表示:“当你有丹尼尔·列维掌管球队时，人们不会离开，除非俱乐部的财政状况良好。”

“我们将不得不看看俱乐部在门票收入上损失有多严重，因为这是建造新球场的目的，而欧冠联赛是球员们想要参加的，但没有人会离开，除非有一个非常确定的报价。”