热刺同意七千万签下迪巴拉 只差个人条款

阿根廷前锋可能会在本周末英超赛季开始前转会到伦敦北部。

尤文图斯已经接受了热刺以7000万欧元(6500万英镑/ 7800万美元)收购前锋保罗·迪巴拉的报价。

随着转会英超的临近，这名球员现在正准备与热刺就合同条款进行谈判。

这位25岁的球员自从2015年从巴勒莫加盟尤文以来，已经成长为尤文最优秀的球员之一，在他效力斑马军团的四个赛季里，他都帮助球队获得了意甲冠军。

但是迪巴拉已经看到他的未来受到了质疑，因为在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多到来后，他上赛季在尤文图斯的角色被削弱了。

这位阿根廷国脚在2018-19赛季的所有比赛中为尤文攻入10球，比17-18赛季的26球和16-17赛季的19球都要少。

迪巴拉一直被与曼联联系在一起，但是关于迪巴拉和卢卡库交换的谈判已经结束，国际米兰重新回到了签下比利时人的杆位。

马里奥·曼朱基奇也参与了这些转会，但是由于曼联和尤文图斯的谈判破裂，克罗地亚人现在不太可能转会到老特拉福德。

对于热刺来说，迪巴拉的到来将会是他们在上赛季欧冠决赛后获得的现金注入之后的一个重要声明。

在欧洲赛场上，热刺在马德里输给了利物浦，但是他们现在渴望把他们从那次比赛中赚到的钱花出去。

热刺这个夏天已经签下了两名球员:里昂的恩东贝莱和利兹联的杰克·克拉克，尽管克拉克已经被租借回英冠球队。

毛里西奥·波切蒂诺的球队正试图在周四的转会截止日期前增加球员，而迪巴拉并不是唯一一个有可能加盟北伦敦的大牌球员。

热刺是库蒂尼奥的选择之一，巴萨希望在新赛季前将库蒂尼奥交易出去。

热刺对巴西人很感兴趣，克里斯蒂安·埃里克森即将进入他合同的最后一年，续约似乎不太可能。曼联已经和丹麦国脚联系在一起，他在今年夏天早些时候对皇马也很感兴趣。

托特纳姆热刺将在周六主场迎战阿斯顿维拉，开启他们的英超之旅。