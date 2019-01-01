热刺发出严正声明 将调查针对吕迪格的种族歧视

德国人在周日的比赛中成为种族主义辱骂的受害者，主队承诺将采取行动。

托特纳姆热刺打算采取强硬措施，并将禁止任何在周日0-2输给切尔西的比赛中有种族主义行为的球迷入场。

上半场威廉的梅开二度帮助客队在北伦敦取得了胜利，但比赛开始一小时后发生的一件事破坏了比赛。

在有人向切尔西球员投掷物品后，蓝军后卫安东尼奥·吕迪格告诉比赛官员，他受到了种族主义的辱骂。

随后，托特纳姆热刺球场的公共广播系统先后三次发出声明，呼吁停止“干扰比赛”的种族主义行为。

“我们现在正在进行一项彻底的调查，包括联系切尔西和他们的球员进行观察。”热刺的一份俱乐部声明说：“任何形式的种族主义都是完全不可接受的，在我们的体育场也不会被容忍。”

“我们非常严肃地对待任何此类指控，并将对任何被发现有这种行为的个人采取最严厉的行动，包括禁止在体育场观赛。”

热刺主教练穆里尼奥同样保证他的俱乐部会采取行动。

“我什么也没看见。”穆里尼奥告诉天空体育：“我看到裁判在遵守规则，我看到裁判在和（第四官员）安德烈·马里纳谈话，我看到裁判走向我和兰帕德，告诉我们发生了什么。”我们的俱乐部会处理的。每个俱乐部在这种情况下都团结一致，当然我们很失望。”

中卫托比·阿尔德韦雷尔德透露，他并没有亲眼目睹与吕迪格的冲突，但他希望这种行为能尽快在足球界消失。

“我不知道在球场上发生了什么，但显然在比赛后我们听到了更多关于它的消息。”这名后卫在赛后说：“它不属于足球，我希望他们能尽快找到个人，因为它不好，我们都讨厌它。”

他们的下一场比赛将在节礼日举行，届时他们将主场迎战布莱顿，然后在新年期间分别前往诺维奇和南安普顿。