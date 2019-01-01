热刺久攻无果 枪手危险战术 本周英超五大教训

索尔斯克亚的球队本赛季的思路是抓住防守反击的机会，但是老鹰队展示了如何在老特拉福德是击败他们。

一，水晶宫告诉你如何击败曼联

你很快就能看出问题来。

索尔斯克亚将战术重点放在速度和直接上，以模仿曼联上世纪90年代在弗格森爵士手下踢球时的那种攻击波，尽管现代的进攻-防守，控球-反击的比赛在战术上与弗格森的伟大时代完全不同。

水晶宫不可避免地退居后场以限制后面的空间，不可避免地限制了马库斯·拉什福德、丹尼尔·詹姆斯和安东尼·马夏尔的运动空间。

二，埃梅里的战术不是阿森纳败走安菲尔德的问题所在

埃梅里的442菱形让安菲尔德的每个人都感到意外，尽管利物浦最终把他们战胜了他们，但这是一种值得称赞的勇敢和有趣的对阵方式。

这一阵型给特伦特·亚历山大-阿诺德和罗伯逊留下了巨大的空间，他们总共尝试了23次传中。事实上，正是这位年轻的右后卫从右翼的传中间接地促成了利物浦前两粒进球。

然而，阿森纳可以说他们的战术是正确的——尽可能的正确。

然而，阿森纳可以说他们的战术是正确的——尽可能正确。

佩佩和奥巴梅杨有两个2对2的机会，他们轻松地处理了传向他们的每一个传中——直到角球上漫不经心的盯防打破了僵局，改变了场上的局面。

更重要的是，当许多专家批评阿森纳坚持不懈地试图从后面传球时，他们的危险方法是故意的脆弱；利物浦被客队明显的鲁莽所鼓舞，继续向前推进，为佩佩在反击时创造了空间。

冒着很大的风险在自己的后场倒传是埃梅里战术的一个重要组成部分，它能把对手吸引出来，让自己球员速度渗透到进攻区域。这几乎也奏效了，尽管双方在质量上的差距最终显现了出来。

利物浦是一支伟大的球队，以这种状态，他们可以击败世界上任何一支球队。埃梅里的战术是故意的危险，而阿森纳则是故意的让步。是的，这很奇怪，但是也许阿森纳可以使用的最好的计划。更重要的是，当许多专家批评阿森纳坚持不懈地试图从后面传球时，他们的危险方法是故意的脆弱;利物浦被客队明显的鲁莽所鼓舞，继续向前推进，为佩佩在柜台上创造了空间。

冒着很大的风险把球传给你自己的三分卫是埃莫里战术的一个重要组成部分，它能把对手拉出来，让他们迅速过渡到最后的三分卫。这几乎也奏效了，尽管双方在质量上的差距最终显现出来。

利物浦是一支伟大的球队，以这种状态，他们可以击败世界上任何一支球队。埃默里的战术的危险是故意的，而阿森纳的让步则也是故意的。是的，这很奇怪，但也许是阿森纳可以使用的最好的计划。

三，纽卡化解了热刺的威胁，波切蒂诺付出了代价

波切蒂诺因为让他最具创造力的两名控球球员——洛切尔索和埃里克森——在挑战极端防守的纽卡斯尔的比赛中坐在替补席上而付出了代价。

托特纳姆热刺队严重地失去了他们在狭小的空间里突破严密防守的能力，当他们在第62分钟被换上时，都无法改变已经稳定下来的比赛节奏。

波切蒂诺最初的策略也是错误的。在4-2-3-1阵型中，孙兴民和卢卡斯·莫拉分别在左右边线试图伸展场地的宽度，但在对阵纽卡斯尔的边后卫时，他们却没有机会找到空位。

一次又一次，热刺把球慢慢地来回移动，最终把球打偏了，然后进入死循环。史蒂夫·布鲁斯的边后卫能够从后卫线的五名后卫中走出来，在知道他们被靠外的中卫掩护的情况下，封堵了一名边锋，因此试图突破边后卫是不太可能奏效的。

热刺在下半场改成了4-4-2阵型，但是孙兴慜(现在在右边)还是太靠近了边线。当洛·塞尔索和埃里克森上场时，仍然是4-4-2阵型，洛·塞尔索和孙兴慜开始进入对方半场跑动穿插，但为时已晚；纽卡斯尔很有信心，心甘情愿的将死守坚持下去。

四，维拉充分利用了埃弗顿男人迟缓的中场

本赛季，维拉在维拉公园的主要战术策略是打得自信，专注于在前锋线上的数量的突破，使用重重拦截的边后卫，快速发出定位球；这样做的目的是利用球场内喧闹的气氛来打击对手。

这仍然是一项正在进行的工作——维拉正在努力在后防线以外建立控球权，泰隆·明斯传出了16个非常有希望的长传——但对埃弗顿，迪安·史密斯的球队在战术上有了很大的提高。

在对阵伯恩茅斯的比赛中，若塔在的选择缺乏了欺骗性，在周五给了维拉更多微妙的创造力。

乔塔和吉尔伯特在维拉的揭幕战中联手取得进球，这是由杰克·格里利什的快速任意球所引发的——这一战术是得到史密斯鼓励的。维拉主帅在赛后谈到了选择约塔来“制造麻烦”来对抗埃弗顿高大的后防线，这也正是韦斯利收获进球的方式。

但维拉犀利的进攻足球特别有效，因为摩根·施耐德林和安德烈戈梅斯是如此的迟缓;戈麦斯在周五被过了5次，包括在维拉的第二个进球时的被穿裆过人。

迟缓以及越来越有威胁的边路传球，埃弗顿的中场搭档显然成为了史密斯和他坚持疯狂反击的目标。

五，切尔西和诺维奇仍然面临如何施加压力的问题

没有人对周六在卡罗路的进球感到惊讶。诺维奇和切尔西在控球方面都很活跃，但在控球之外，他们都采取了一种不够同步的压迫方式，无法有效地发挥作用。

在没有坎特的情况下，切尔西安排了一个三人中场，巴克利和科瓦西奇都在孤立的若日尼奥的身前。

在对阵诺维奇的4-2-3-1进攻中，托德·坎特韦尔、马尔科·斯迪伯曼和埃米利亚诺·布恩迪亚在10号位置上自由的移动——科瓦西奇与若日尼奥的平行站位才更有意义。

巴克利亦是如此，本质上意味着切尔西的中场只是给他们身边最近的人施加了压力，而不是切断空间或作为一个集体在行动。后防线并没有起到帮助压迫的作用，中场也没有表现出任何团结一致的行动。

压迫过程中的个人主义也困扰着诺维奇的表现。既不一起安于后场也不一起向前推进，那些单打独秀的中场球员为梅森·芒特、巴克利和克里斯蒂安·普里西克创造了巨大的机会。

两支球队都需要改进他们的无球状态的跑动。