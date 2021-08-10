热刺主帅：我们会和凯恩坐下来谈谈 尝试解决这个问题

这名英格兰国脚原本预计会转会到曼城，但他可能会在周日出场迎战瓜迪奥拉的球队

热刺主教练努诺表示凯恩将会在球队对阵曼城的新赛季英超揭幕战中上场。

据报道，凯恩希望在今夏离开热刺，并且与热刺周日的对手曼城紧密联系，瓜迪奥拉自己也承认曼城对这位前锋感兴趣。

与此同时，努诺给了热刺球迷一线希望，他说他希望“解决”这个问题。

显然，凯恩至少可以在对阵曼城的比赛中上场，努诺告诉天空体育：“阵容中每天工作的所有球员都将在揭幕战的选择范围之内，之后谁进入大名单将由我们来决定。”

此前有消息称凯恩没有按时归队，以罢训要挟俱乐部让自己转会，但球员本人已经否认了这一说法，他坚称俱乐部本来就计划让自己迟一些归队。

努诺拒绝透露这件事的具体情况，相反，他更愿意专注于坐下来和凯恩谈谈。努诺说道：“这不是重点，重点是我们要做什么来解决这个问题，这很重要。”

“首先，我们得谈谈，这将在今天发生，在那之后，我们希望解决所有的问题。”

“我们必须一起解决这个问题，每个人都必须一起解决这个问题，通过沟通，愉快地沟通，并提出我们的意见，但每个人都要团结在一起。”

如前文所提及的那样，瓜迪奥拉已经承认曼城想签下凯恩，但他明确表示这取决于热刺是否愿意坐下来谈判。

瓜帅说道：“凯恩是热刺球员，如果热刺不想谈判，交易就不会发生。”

“如果他们愿意谈判，那么我认为不仅仅是曼城，世界上很多俱乐部都想签下他——我们也不例外——但这取决于热刺。”

“这笔交易与格拉利什的交易不同，格拉利什有解约条款。”

“凯恩是一名非常出色的前锋——毫无疑问，我们当然对他感兴趣——但他是热刺激球员，如果热刺不想谈判，那就没什么好说的了。如果热刺愿意谈判，我们就会尝试。”