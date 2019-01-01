热刺中场：小时候曾给杰拉德写信 但从未有回复

热刺球星哈利·温克斯透露，他小时候曾给杰拉德写了一封信，要求与这位利物浦偶像见面。

然而，他没有收到杰拉德的回复，他说这封信“可能直接被扔进垃圾箱了!”

这名英格兰中场在周四和吉姆·怀特一起来到了talkSPORT录音室，讨论了他的职业生涯。在热刺的青训营中，他从一个年轻球员成长为球队的核心球员之一，并获得了国家队认可，还参加了欧冠决赛。

为了达到他职业生涯的这个阶段，温克斯崇拜了切尔西传奇球星弗兰克·兰帕德，以及他年轻时的利物浦偶像杰拉德。

温克斯是杰拉德的超级粉丝，事实上，他想知道杰拉德成功的秘诀——于是他决定联系现在的流浪者主帅，问问这个问题。

但是他不仅仅是在征求意见，实际上，温克斯是想见到杰拉德！

不出所料，这位非常非常受欢迎的前英格兰队长并没有回复这位热刺球员，正如他在talkSPORT上透露的那样。

“他们都是我敬仰的球员。”温克斯谈到杰拉德和兰帕德时说：“他们踢的位置和我差不多，对俱乐部和国家队都非常棒。杰拉德一直是我崇拜的人；我小时候给他写过一封信。我大概七八岁的时候，和妈妈坐下来，我说，‘妈妈，我想给他写封信，问问他如何成为一名球员，看看他是否会回信。’”很明显，我当时又年轻又天真。他可能收到了很多粉丝的来信，直接被扔进了垃圾箱！”

“我给他写信说:‘嗨，史蒂文，我是托特纳姆热刺的铁杆球迷，你能给我一些建议，告诉我你是怎么做到今天这个位置的或者能给我一些提示吗?’我想我甚至问过他能不能见我！——‘如果你在赫默尔，就来见见我吧。’”

“但是没有……他从来没有给我回信。”