热刺两球领先又被逼平 波叔：球员没有尊重计划

去年在决赛中被击败的球队的欧冠小组赛开局缓慢。

波切蒂诺指责托特纳姆球员在与奥林匹亚科斯的欧冠小组赛的平居住红没有“尊重这个计划”。

在雅典的比赛进行了半个小时后，热刺以2-0领先，但最终双方2-2战平，拜仁慕尼黑以3-0战胜贝尔格莱德红星队，暂列B组第一。

哈里·凯恩在第26分钟罚进一球，为客队首开纪录，这也是他们在比赛中的第一脚射门。

卢卡斯·莫拉打进了漂亮的第二球，但丹尼尔·波丹斯在中场休息前将比分差距缩小了一半，马蒂厄·瓦尔布埃纳下半场的点球为希腊队锁定了一分。

波切蒂诺对热刺在整个比赛中的表现很不满意，他觉得他们没有表现出和上周六4-0战胜水晶宫时一样的努力。

“我感到非常失望。说实话，上半场我对我们的表现并不满意。”

“从一开始，我们就有一个计划。我们不尊重这个计划。我在中场休息时告诉队员们。

“我们进了两个球，但如果你只分析他们的表现，你会发现他们的表现并不好。我们给了他们很多机会，第一个进球是如此的痛苦。我们并没有把这类博扫所需要攻击性进行转化。”

“有多少次我们没有预判？我们为何没有像对水晶宫的时候那样积极主动呢？在这个级别，你需要匹配你的对手。这是第一个要求。”

热刺将在本周末客场挑战莱斯特城，他们将在10月1日的欧冠第二比赛日主场迎战拜仁。

“这令人失望，因为我们谈论的不是质量，而是强度，意志力和侵略性。”他告诉热刺电视台。

“我们需要保持乐观和积极。这只是个开始，现在我们需要为周六对莱斯特的比赛做好准备，那将是另一场艰难的比赛。”