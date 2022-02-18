热刺三连败：孔蒂的战术是否不再适合英超联赛？

连输三场已经是一个坏的兆头，特别是对于一个以暴脾气著称的教练来说，他习惯于在有更大预算和明确的夺冠野心的俱乐部工作。

然而，孔蒂本周在前往伊蒂哈德球场之前的评论——热刺很可能会自2004年以来首次遭遇四连败——已经将事情提升到了另一个层次。

孔蒂说，球队在转会市场上被"削弱"了，因为有四名球员离开，只有两名球员到来："热刺正在寻求他们可以培养和成长的年轻球员，而不是已经成名的球员"；最令人担忧的是，他觉得球队只有"1%的可能性获得第四"。

俱乐部现在距离欧冠席位只差5分，而且少赛三轮，这种程度的悲观似乎是没有必要的。

然而，孔蒂上次处于这样的位置已经超过十年了。毫无疑问，他正在感受到热浪。

直截了当地说，他那久经考验的执教方法不起作用——然而，通过分析什么是错误的，我们可以看到前进的道路；在上周末主场输给狼队的比赛中，孔蒂在第28分钟无情地替下了瑞恩-塞塞尼翁，这已经开始了这段旅程。

自从来到热刺，孔蒂已经为球队部署了他整个职业生涯中使用最广泛的战术策略。他使用的是3-4-2-1阵型，在相对较靠后的位置中开始进攻，在对手后场进行最小量的逼抢。

作为现代足球中的一个异类，孔蒂不是一个反高压逼抢者，也不是对控球特别感兴趣；他的足球风格植根于从球场更靠后的区域建立的尖锐的过渡，皮球通过阵线的垂直方向传输，这些战术都会在训练中预先设定的模式进行机器一般的演练。

也许这种风格已经不适合英格兰了。

在他离开后的四年里，英超联赛发生了巨大的变化，这多亏了瓜迪奥拉和克洛普的工作，他们对硬性逼抢的嗜好已经渗透到整个联赛，以至于像热刺这样的战术感觉很顺从。

现在的比赛更具领土意识和对抗性，这使得热刺很难从后场开始传导。

上周三的比赛中，南安普顿的全场逼抢造成了热刺的犹豫，导致了热刺的防守失误，最终主场作战的热刺0-2输掉了比赛。

狼队也有类似的侵略性，至少在20分钟内，他们利用热刺的战术风格抢占了主动权。

孔蒂的3-4-2-1让这个问题变得更加严重，在这种情况下，只有两名中场负责将球向前分派给进攻球员。

从后场控制比赛已经很困难了，但只有两名中场球员给狼队、圣徒或其他任何人施加压力，热刺的工作变得非常困难。

哈里-温克斯一直在努力像孔蒂所希望的那样踢得更加直接，他经常发现前场三人之间的距离太大（而且被对手包围），无法送出正确的传球，而霍伊别尔的困难导致他在对阵狼队时被完全放弃。

同样，这也是一个从后场开始传导的固有问题。

相比之下，像曼城或利物浦这样的高位逼抢渣叔，让中场球员在比赛的大部分时间里都在对方半场，与前锋线形成紧密联系，并为没有压力的中后卫提供回传球。

戴尔最近的缺席——他的长距离对角线传球减轻了上述压力——只会让事情变得更糟，尽管很难把这看作是一个阵型问题（即使在国米，孔蒂也从3-4-2-1转为3-5-2，容纳一个额外的中场来帮助组织）。

幸运的是，孔蒂可能已经找到了解决方案。

在对阵狼队的比赛中，他用库卢塞夫斯基换下塞塞尼翁，并改踢4-2-3-1，其中新签约的库卢作为一个游走的10号球员，在多赫蒂前插跑位的情况下，左后卫本-戴维斯在热刺控球的时候组成了一个三中卫阵型。

这套混合体系，使用戴维斯组成三中卫，给孔蒂提供了他喜欢的防守基础，同时增加了一个关键的球员来连接两个中场和前场的三人。

它立即改变了局面，并将狼队逼了回去，因为鲁本-内维斯和卢克-坎德勒在追防库卢时很费劲。

本坦库尔很快就有了向前传球的选择，几周以来，热刺第一次能够清晰地穿过对手，利用他们的攻防转换制造威胁。

这可能是他们本赛季的一个重要时刻，相当于孔蒂在2016年切尔西0-3不敌阿森纳的比赛中，从4-2-3-1到3-4-2-1的著名切换。

毫无疑问，孔蒂在过去一个月的调整本身就很重要；他在联赛杯对切尔西的比赛中半场转为4-2-3-1，以及三周后在英超联赛中对同一对手使用的4-4-2，是孔蒂六年来第一次脱离三后卫战术。

对阵狼队的不同之处在于，优雅、冷静和具有战术智慧的新援本坦库尔和库卢塞夫斯基如何给4-2-3-1带来平衡——所有这些都没有让孔蒂的球队真正失去三后卫的基本要素。

很难预测孔蒂是否会在周六对阵曼城的比赛中使用新阵型。

一方面，考虑到对阵曼城时热刺将长时间处于被动状态，使用3-4-2-1阵型安排多一个后卫在场上是有意义的。

另一方面，热刺在赛季揭幕战中以4-3-3阵型击败了瓜迪奥拉的球队，在阿里连接中场和攻击线的情况下，与对狼队时的战术体系相差不大。

如果热刺想从曼城客场带走点什么，他们将需要进行反击；发动反击，在曼城的高位防线后面，如果没有库卢塞夫斯基把事情编织在一起，我们将很难看到这种情况发生。

但无论周日的结果如何，有迹象表明孔蒂愿意适应和改变。

抛开采访中溢出的烦躁情绪，事情正在缓慢但肯定地朝着正确的方向发展。