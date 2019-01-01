热切期待 前利物浦中场：维尔纳很适合利物浦

高产的RB莱比锡前锋再一次引发了转会谈判，前红军中场说德国人将是安菲尔德的一个精明的补充。

前红军中场唐·哈奇森表示，如果蒂莫·维尔纳可以加盟，他将会“很适合”利物浦。

这位高产的德国国家队前锋一直与转会英格兰联系在一起。这位23岁的前锋是欧洲最受关注的前锋之一，他代表莱比锡出场138次，攻入84球，为国家队打进11球。

维尔纳对现任东家的忠诚让他远离了转会市场，但人们认为，重磅转会只是时间问题。切尔西的转会禁令已经被解除，据说他们正在仔细考虑维尔纳。

尽管利物浦以725万英镑的价格收购日本国脚南野拓実的交易已经完成，但哈奇森认为，尤尔根·克洛普应该盯上一位同胞。

当被ESPN问及维尔纳是否会去到切尔西时，哈奇森说：“我以为你会说利物浦，因为他在那里很合适！”

“我认为维尔纳在英超的任何球队都是一个很好的选择。我一直很喜欢他，我认为他是最快的球员之一，他知道球网在哪里。他也很年轻，踢得很有活力，所以我认为他会在英超引起轰动。”

哈奇森的前苏格兰国家队队友克雷格·伯利也表达了对维尔纳的收购意向。无论是在切尔西还是别的什么地方，他都对有可能在英超联赛中表现出色的球员感到兴奋。

这位前切尔西球星说：“我想在切尔西看到他吗？我不是特别在乎，我不介意。我没有偏好。他显然是一个很好的球员，我认为他最终将不得不做出重大的转会。”

维尔纳目前正在与德甲联赛积分榜第一的莱比锡争夺德甲冠军，而朱利安·纳格尔斯曼的球队也将进入欧冠16强——届时他们将与穆里尼奥的托特纳姆热刺对阵。