点评小老乡 穆里尼奥：菲利克斯难逃责任

这位前曼联主教练说，如果这位年轻球员不能带领他的新俱乐部取得更大的冠军，年龄将不是他的借口。

穆里尼奥相信费利克斯的高价意味着他必须在马德里竞技拿出好表现，尽管他还年轻。

这位19岁的前锋上个月以1.26亿欧元(1.17亿英镑/ 1.41亿美元)的价格从本菲卡加盟西蒙尼的马德里竞技，并在赛季前展示了一些令人眼花缭乱的表现。

此外，在格里兹曼转会西甲劲敌巴塞罗那后，他必须填补球队进攻上的空白。

因此，他著名的葡萄牙同胞穆里尼奥相信，无论他年轻与否，球队都需要立竿见影的结果。

穆里尼奥在接受葡萄牙足球联盟(FPF)电视频道Canal 11采访时表示:“由于他的天赋和俱乐部对他的投资，他面临着挑战。我相信他无法逃避这个责任。不管他是18岁、20岁还是25岁。重要的是他的天赋和责任。”

根据穆里尼奥的说法，这种责任延伸到带领球队挑战西班牙和欧洲的最高荣誉。

尽管失去了卢卡斯·埃尔南德斯、罗德里、迭戈·戈丁和格里兹曼等一大批大牌球星，马竞还是令人印象深刻地加强了实力。

穆里尼奥认为马竞现在必须考虑与西班牙的重量级双雄皇家马德里和巴塞罗那一较高下，尽管经历了一个夏季的过渡期，以巩固他们在竞争对手水平上的地位。

“马竞的投资水平让他们有责任为欧冠和西甲而战。”他说：“很明显，巴萨和皇马必须留在那里，因为他们的实力、财力、文化和质量。马竞近年来一直没有这个责任，但他们的投资水平令人难以置信。是时候说，‘我们在这里，我们很强大，我们想要强大，我们在这里是为了赢。’”

马竞将在周日主场迎战赫塔菲，开始他们的西甲之旅。